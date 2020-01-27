В Петербурге с четвертой попытки продали особняк купца Мясникова. Полмиллиарда нашлось у владелицы ателье женской одежды

Особняк Мясникова в центре Петербурга продали на площадке «Российского аукционного дома». По информации «Фонтанки», здание за 550 млн рублей приобрела Полина Зарецкая, создатель одноименного ателье.

Здание на улице Восстания, 45, принадлежало компании «МИМ», которая получила объект от города в рамках инвестконтракта еще в 2003 году. Юрлицо в конце апреля 2019 года признали банкротом по иску банка «Санкт-Петербург». Фирма в 2007 году взяла кредит на реконструкцию особняка Мясникова под отель. В марте 2019 года банк обратился в арбитраж с банкротным иском к «МИМ» на 1,18 млрд рублей.

Здание, как пишет портал NSP.ru, сначала выставили на продажу за 1,3 млрд рублей, затем стоимость снижалась до 990 млн и 891 млн рублей. Наконец, стоимость лота составила 526 млн рублей.

Лот представляет собой три нежилых здания под гостинично-туристический комплекс. А именно лицевой корпус — литера А площадью 3,1 тысячи квадратных метров, литеры Б и В на 1000 и 300 квадратных метров соответственно. Кроме того, реализовано право аренды земельного участка площадью чуть более 4000 «квадратов».

По данным нашего издания, здания приобрела Полина Зарецкая. По данным СПАРК, она является индивидуальным предпринимателем, основательницей одноименного ателье, а также — владельцем 0,06% ООО «Управление Н». Остальной частью юрлица с уставным капиталом в 195 млн рублей владеет зарегистрированное на Кипре Девисалио Холдинг ЛТД. По итогам 2018 года чистая прибыль фирмы составила минус миллион рублей. Оперативно получить комментарий покупателя не удалось.



