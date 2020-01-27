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Спорт
27.01.2020 19:11
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Финны выбрали Репино. Сборные – участницы Евро-2020 определились с базами на время турнира

Национальные сборные, которые примут участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года по футболу, определились с местами базирования на время турнира, сообщает 27 января пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Половина сборных будут базироваться в своих странах (Австрии, Бельгии, Дании, Англии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Испании). Сборные Хорватии и Чехии отправятся в Шотландию, команды Польши и Швеции – в Ирландию, футболисты Турции и Уэльса – в Азербайджан, сборная Португалии – в Венгрию, швейцарцы – в Италию, украинцы – в Румынию, финны планируют разместиться в России на базе в Репино в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Напомним, сборная России, которая проведет 2 матча группового этапа турнира в Петербурге, решила базироваться в подмосковном Новогорске.


Справка:

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа ЧЕ-2020, а также один из четвертьфиналов. На групповом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене два матча - против бельгийцев и финнов 13 и 17 июня соответственно. 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится встреча между сборными Бельгии и Финляндии, россияне в этот же день в Копенгагене сыграют со сборной Дании.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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