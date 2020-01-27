Конкурентное разгосударствление. Какие ГУПы пойдут «под нож» антимонопольной реформы

Минимум два десятка петербургских госпредприятий ожидают реформы, которая призвана расчистить рынок для свободной конкуренции. В списке «Пассажиравторанс», ВЦКП и «Ритуальные услуги».

Антон Ваганов/Коммерсантъ

Инициатором «выгнать» государственные структуры с рынка выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По мнению ее руководства, участие госпредприятий в хозяйственной деятельности «оказывает наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках и влечет их монополизацию». В частности, под разными предлогами им выделяются различные бюджетные субсидии, без конкурсов предоставляются выгодные государственные заказы. В антимонопольном ведомстве убеждены в неэффективности системы управления государственным бизнесом, а «гарантированный спрос на продукцию не способствует повышению производительности труда и инновационному развитию таких предприятий».

Всего, по данным ФАС, из 13,8 тысячи российских государственных и муниципальных унитарных предприятий под реформу попадут порядка 6 тысяч. В Петербурге таких предприятий больше 40, реорганизация ждет не меньше половины.

Кесарю кесарево, а бизнесу – частное

Подписанный в декабре 2019-го федеральный закон вводит запрет на создание новых государственных и муниципальных предприятий на конкурентных рынках. Для уже существующих вводится пятилетний переходный период. Собственникам таких хозяйствующих субъектов – органам государственной власти и местного самоуправления предписывается принять решение об их реорганизации либо ликвидации. В противном случае они будут ликвидированы уже по иску ФАС.

Реформа не затронет предприятия, осуществляющие деятельность в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, ФГУПы стратегического и оборонного значения, работающие с ядерными отходами, обеспечивающие транспортную безопасность, созданные за рубежом, и ряд иных, имеющих «особое значение». Также будут сохранены субъекты естественных монополий – участники рынков, конкуренция на которых считается неэффективной (например – водоснабжение, железнодорожный транспорт, метрополитен и так далее).





По данным комитета имущественных отношений (КИО), в Санкт-Петербурге в настоящее время работает 41 ГУП, подведомственное комитетам и иным структурам Смольного. К естественным монополиям относятся ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», «Пушкинский топливно-энергетический комплекс», а также ГУП «Петербургский метрополитен» и «Горэлектротранс». Не подлежит реорганизации и работающее в сфере культуры ГУП «Ленинградский зоологический парк». Подведомственное Управлению социального питания малое государственное предприятие «Зодчий», по данным налоговой службы, находится в состоянии банкротства.

«Богачи» и «бедняки»

Крупнейшим попадающим под реформу предприятием остается ГУП «Пассажиравторанс», ежегодно перевозящее более 300 млн пассажиров по 147 городским и пригородным маршрутам. Его годовая выручка, по последним опубликованным статистическим ведомствам данным, превышает 14 млрд рублей, правда, рентабельность – всего два процента.

Но самый лакомый кусочек государственного бизнес-пирога – подведомственное комитету по внешним связям предприятие «Инпредсервис», специализирующееся на обслуживании дипломатических представительств. Оно получает арендную плату от консульств, сдает им квартиры и коттеджи, управляет тремя многоквартирными домами, оказывает иные услуги и даже является учредителем журнала «Консул».

Высокую доходность показывают подведомственные комитету по информатизации и связи ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного» и «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». Первое не только обслуживает органы власти, в том числе знаменитую «вертушку», но и оказывает услуги телефонии, доступа в Интернет всем желающим. Также предприятие является виртуальным оператором мобильной связи. В свою очередь Информационно-аналитический центр имеет статус удостоверяющего центра (выпускает электронные подписи), разрабатывает программные и иные продукты, в том числе для бизнеса.

Большинство управляющих компаний и иных организаций ЖКХ вынуждены пользоваться услугами ГУП «ВЦКП». Именно оно печатает «розовые квитанции», на его счета зачисляется плата за жилищные и коммунальные услуги, предоставляются субсидии и иные меры социальной поддержки петербуржцев.





ГУП «Пригородное» принадлежат комплексы государственных дач в курортных пригородах Северной столицы: поселках Солнечное, Комарово, Репино, Зеленогорске и других. Старые и строящиеся новые дачи сдаются всем желающим, причем за фиксированную арендную плату.

В рыночных условиях работает и ГУП «Ритуальные услуги», которому принадлежит петербургский крематорий на Шафировском проспекте, а также архив захоронений.

Особый статус имеет ГУП «Продовольственный фонд». Его миссия – обеспечение продовольственной безопасности Северной столицы, в том числе формирование и поддержание так называемых стратегических запасов. В ведении предприятия находится крупнейший элеватор, планируется создание нового мукомольного производства.

Вместе с тем большинство подведомственных Смольному ГУПов имеют близкую к нулю рентабельность или остаются убыточными. В том числе несколько городских бань, садово-парковых, дорожных и предприятий ЖКХ.

Пятилетка раздора

Как пояснили журналисту «Фонтанки» в КИО, еще за месяц до принятия федерального закона городским правительством совместно с петербургским управлением ФАС была создана рабочая группа по подготовке предложений о реорганизации или ликвидации ГУПов.

«Сейчас проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности всех унитарных предприятий города и оценка их эффективности. В частности, анализируются отчетности организаций по итогам деятельности за 2018 год и итоги текущей деятельности за 2019 год. Запрошены предложения по дальнейшей работе предприятий у курирующих их профильных исполнительных органов государственной власти. Итогом работы рабочей группы станет выработка коллегиального решения по каждому ГУПу в части сохранения или преобразования его организационно-правовой формы, акционирования или ликвидации», – констатируют в комитете имущественных отношений.

Кроме финансовых вопросов остаются и юридические – что понимать под «условиями конкуренции»? Согласно разъяснениям антимонопольного ведомства, конкурентным признается рынок, на котором работает как минимум два участника.

«Принятый закон не распространяется на рынки, на которых действует только один хозяйствующий субъект. Таким образом, унитарные предприятия могут быть сохранены на тех товарных рынках, где отсутствует конкуренция, насколько бы они не привлекательны для бизнеса из-за низкой покупательной способности населения, отсутствия высокого спроса, длительного периода окупаемости и так далее», – пояснил «Фонтанке» заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

В ГУП «Пассажиравтотранс» оценивают свою долю на рынке автобусных перевозок примерно в 33%. Бесспорно, конкурентными являются рынки банных и коммунальных услуг, дорожного хозяйства, ритуального обслуживания, аренды загородной недвижимости и многие другие. Несколько компаний составляют конкуренцию ГУП «ВЦКП» – по данным самого предприятия, оно печатает около двух третей от общего количества лицевых счетов в многоквартирных домах Северной столицы.

Более сложная задача – определение рынка ГУП «Инпредсервис», «Автоматическая телефонная станция Смольного», «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», «Столовая Мариинского дворца» и ряда других. Формально тот же «Инпредсервис», согласно выписке из ЕГРЮЛ, оказывает услуги по «аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом» и, соответственно, конкурирует с тысячами других управляющих компаний, девелоперов и иных арендодателей. Начальник юридического отдела предприятия Андрей Чернов оказался пока не готов оценивать статус своего рынка, предположив, что соответствующие критерии будут выработаны ФАС в целях реализации нового федерального закона.

Иначе видит ситуацию руководитель ГУП дачного обслуживания «Пригородное» Николай Подзигун: «Предприятие работает, приносит прибыль. Нужна ли реорганизация – решать владельцам. С имеющимся дачным фондом мы конкуренцию на рынке вряд ли составляем».

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле убеждены, что реорганизация предприятий банного хозяйства в акционерные общества позволит оптимизировать их издержки и предоставит возможность проводить более клиентоориентированную политику. Правда, 100% акций созданных компаний останутся в городской собственности. А вот ГУП «Ритуальное хозяйство» планируется преобразовать в государственное бюджетное учреждение, которое в формально некоммерческой форме продолжит «деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции».

«В отношении определения новой организационно-правовой формы ГУП «Столовая Мариинского дворца» и «Продовольственный фонд» в 2020 году решение не принято», – пояснил «Фонтанке» председатель комитета Юрий Калабин.

В подведомственных комитету по информатизации и связи самых доходных госпредприятиях перспективу их существования не прокомментировали.

Кроме того, признанные естественными монополистами госпредприятия также смогут работать и на конкурентных рынках. Например, метрополитен занимается размещением наружной рекламы и сдает помещения в аренду, Водоканал – осуществляет грузовые перевозки, предоставляет в аренду спецтехнику так далее. Но, по словам Сергея Пузыревского, доля выручки этих предприятий от такой деятельности не должна превышать десяти процентов.

Павел Нетупский,

«Фонтанка.ру»