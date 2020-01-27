На углу Невского и Литейного коллапс. Движение парализовали троллейбус и неработающие светофоры

Троллейбус не смог преодолеть перекрёсток Невского и Литейного проспектов в Петербурге вечером 27 января. Автомобили пытаются разъехаться без подсказок светофоров.

О сложной ситуации на дороге в самом центре Петербурга «Фонтанке» сообщили читатели. По данным сервиса «Яндекс.Карты», Невский проспект на пересечении с Литейным и набережной Фонтанки встал практически полностью. Очевидцы утверждают, что на одном из перекрёстков замер троллейбус, компанию ему составляет автобус. По словам горожан, на обоих перекрёстках также не работают светофоры.

Фото: читательница "Фонтанки" Влада

В ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что троллейбусу пришлось экстренно тормозить из-за автомобилиста. Аварии удалось избежать, однако дальше без помощи коллег водитель уехать не может. Останавливаться ему пришлось под так называемой троллейбусной «пересечкой», преодолевать которую необходимо на определённой скорости. Остановился он в 19.05, на выручку отправилась техпомощь.

Как сообщили «Фонтанке» в дирекции организации дорожного движения, заявки о неисправных светофорах поступили сразу на три перекрёстка – Невского с набережной Фонтанки, Литейным проспектом и улицей Маяковского. Бригады выехали на место.



