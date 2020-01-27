Вандалы атаковали одну из двух синагог Финляндии в День памяти жертв холокоста

В ночь на понедельник, 27 января, синагогу в финском Турку облили красной краской, сообщает Yle.

Вандалы испачкали яркими пятнами стены, ступени и входную дверь религиозного центра. Следы их атаки обнаружили в День памяти жертв холокоста – 27 января исполняется 75 лет со дня освобождения Освенцима. Председатель еврейской общины Турку Харри Серло узнал о произошедшем, находясь в отпуске. По словам Серло, написано заявление в полицию.

Turun synagoga on vandalisoitu vainojen uhrien muistop?iv?n vastaisena y?n? 27.1. Suomen ??rioikeistoryhmist? erityisesti Pohjoism. vastarintaliike PVL on tyypillisesti aktiivinen holokaustin uhrien muistop?iv?n?. #antisemitismi #??rioikeisto #turku



Kuva: ?bo Underr?ttelser pic.twitter.com/uA9ROqWNSX — Varisverkosto (@VarisVerkosto) January 27, 2020

В Финляндии всего две синагоги: в Хельсинки и в Турку. Подвергшееся атаке вандалов здание было построено в 1912 году.



