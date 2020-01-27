В 15 400 километрах от Петербурга. Как выглядит «конец света»

200 лет назад, 28 января 1820 года русская кругосветная экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду. В наши дни основной точкой, с которой туристы и ученые отправляются на самый южный континент, стал аргентинский город Ушуайя, что на Огненной Земле. Он же — «конец мира», или, по-испански, Fin del Mundo, как гласят указатели в местной гавани и на почте. «Фонтанка» заглянула на «край света» и передала привет местным бакланам от петербургских.

«Конец света» и «самый южный город Земли», Ушуайя имеет с Петербургом много общего: это город-порт, где много туристов, холодный климат, белые ночи и любят футбол (Аргентина все-таки!). В январе там разгар лета, на улице градусов 15 тепла, и нынешний Новый год жители Огненной Земли встречали в летних пуховиках. И, в отличие от петербуржцев, — среди снега, заметного на окружающих горах. Высоты там небольшие, он лежит летом на склонах просто из-за прохладного в целом климата — впрочем, довольно умеренного: никаких минус 50 зимой, все вполне гуманно, в районе нуля или с легким минусом.

Вообще Ушуайя больше напоминает Америку не Южную, а Северную, притом провинциальную: малоэтажный городок, живущий жизнью тихой настолько, что здесь нет даже новогоднего фейерверка — чтобы не пугать животных и людей с особенностями развития. Представить такую сознательность российскому туристу сложно, но приходится мириться и сдерживать эмоции.

Аэропорт Ушуайи, однако, находится почти в городе — даже таксисты признают, что до ближайшего отеля легко дойти пешком, а потому за проезд берут порядка 200 песо за компанию с чемоданами — то есть 200 рублей. На весь город буквально несколько продуктовых супермаркетов (на 70 тысяч человек населения), и те по европейским меркам пустоваты. Зато рестораны в обеденный час забиты под завязку, и не в каждый попадешь: круизные лайнеры заполняют город туристами.





«Вы в Антарктиду? Нет? Тогда можете сходить на ледник или сплавать к пингвинам», – добродушно советуют на стойке ресепшена гостиницы при заселении. В холле, украшенном фотографиями торжествующих туристов на фоне гор и ледников, горит камин. Хотя в том нет никакой нужды: все окрестные дворы заполнены разноцветными пирамидками цветущего люпина, и кажется, что на дворе обычное прохладное лето где-нибудь в Ленобласти.

Вообще край мира, каких-то 1200 километров до Антарктиды (так написано на почтовом отделении) представляешь себе не так: здесь зелено, горы высоки, рельефны и остроконечны (а значит, молоды), деревья высоки, хоть многие и «сплющены» сильными ветрами. На дорожках заповедников растут съедобные ягоды чаура (по вкусу напоминают яблоко), на деревьях — диковинный длинный мох и грибы. Сидя у озера, можно погадать на ромашке или покормить уток.

В Антарктиду отсюда отправляются круизами, попасть на них несложно — были бы деньги: по меньшей мере 6 тысяч долларов, лучше — вдвое больше. Как обычно, в Интернете находятся те, кому удавалось и по 3500 – только на практике это маловероятно. Но не менее важный ресурс — это время: самые короткие туры займут порядка недели (это если обратно возвращаться по воздуху и в Чили), более основательные — дней по 11. И большую часть времени придется провести в пути: а это означает целые дни ожидания, скрашенного лишь общением с коллегами по маршруту, и сильнейшей качки, которой славится пролив Дрейка.

А вот в самой Ушуайе развлечений предостаточно. Можно за сносные 90 долларов полетать полчаса на легкомоторном самолете над проливом Бигля (назван в честь судна, на котором плыл Чарльз Дарвин), можно за час улететь за ближайшие горы и насладиться холодной красотой местных сопок. Можно покататься на экскурсионном паровозике с куклами-каторжниками, отсылающими к местной эпохе «золотой лихорадки». Можно с шиком пронестись по городку на винтажном голубом двухэтажном автобусе с надписью «Ушуайя». Можно и вправду отправиться покорять ближайший ледник или забраться в национальный парк «Огненная земля» – к слову, тоже самый южный на планете (там же стартует Панамериканское шоссе протяженностью 30 тысяч километров), а по пути побывать на самой южной железной дороге и отправить открытку на родину (клеить придется четыре марки на каждую, обойдется примерно в 300 рублей).

Но очереди из туристов в течение дня собираются в гавани — там, откуда уходят экскурсии на острова, к пингвинам, бакланам и морским котикам. Пингвины здесь — это фактически бренд, зафиксированный на всех брелках, статуэтках в сервант и прочей сувенирной продукции.

Главное, стоя в очереди за билетом, — не струсить: погода на Огненной Земле и в Патагонии в целом (к которой её часто относят) меняется за считаные минуты. Привычное в Петербурге «от горизонта идет туча — значит, через час доползет» в Южной Америке «не работает»: осадки предательски заливают уже через 10 минут. А еще через 10 минут — снова солнечно.

Сильнее всего природа себя проявляет на открытом пространстве: если в неудачную минуту выйдете на палубу теплохода, ищущего по проливу Бигль, — на ногах можете не устоять (по ту сторону Магелланова пролива, в Чили, пассажирам прогулочных судов запрещают выходить на палубу без спасжилетов). А качка – такая, что даже самые любознательные прячутся в салон и ближе к центру судна, глотая таблетки от укачивания.

Игра стоит свеч: за четыре с половиной часа и 3800 песо прогулочное судно делает несколько остановок в самых интересных местах. Первая – близ острова с бакланьим базаром, где пируют сотни птиц, которых издалека путают с пингвинами. Вторая – у скалы с морскими львами и котиками, где туристов окатывает волной запаха соленой рыбы и басовитым ором побеспокоенных животных. Следующая достопримечательность — маяк Les Eclaireurs, который считается самым южным на Земле. И, наконец, остров пингвинов.

Прогулочный кораблик подходит вплотную к берегу, слегка выезжая на пляж. Не боясь ничего, небольшие пингвины, высотой около полуметра, подходят и подплывают вплотную, разглядывая туристов. Пингвинов можно встретить двух видов — немного субантарктических (третьи по величине, после императорских и королевских, – вырастают до 75-90 сантиметров) и, главным образом, магеллановых (до 70-80 сантиметров). Это не те пингвины, что живут в Антарктиде, — эти теплолюбивы и на зиму уплывают в Бразилию, а находят друг друга следующим летом по гнездам в норах (они, как лебеди, выбирают себе пару на всю жизнь).

Но при всей этой экзотике, главную часть которой для петербуржца составляют причудливые формы гор, «конец света» кажется чем-то близким и понятным. И, глядя на брошенные корабли на побережье, обычный клевер, лютики и одуванчики на газонах, игру местных парней в футбол на стадионе с видом на океанские лайнеры при белых ночах (когда темнеть начинает к 11 вечера), приходится напоминать себе: на самом деле за горами вокруг — ничего нет. И дальше — только Антарктида.

Алина Циопа,

"Фонтанка.ру"