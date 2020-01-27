В Архангельске тушат "Святителя Иннокентия"

Балкер "Святитель Иннокентий" горит в сухом доке старейшей судоверфи России – судоремонтном заводе "Красная кузница" в Архангельске.

Как сообщает 27 января ГУ МЧС по Архангельской области, сообщение о возгорании на судне, находящимся, на ремонте поступило к спасателям в 16.00. Огонь погасить не удается – пожарные выяснили, что в помещении трюма происходит горение стеллажей и канатов. Тушение пожара осложняется тем, что внутрь горящего помещения пожарные не могут проникнуть. Идёт заполнение внутреннего пространства горящего помещения пеной, сообщают спасатели.

Балкер "Святой Иннокентий" водоизмещением 3,5 тысячи тонн приписан к порту Тикси и построен в Финляндии на верфи Hollming OY (Раума) в 1981 году. Владелец и оператор – ОАО Ленское объединённое речное пароходство.



