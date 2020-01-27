Из горящего в Шушарах дома эвакуировали 54 человека. Огонь локализовали

Административно-бытовое здание горело в Пушкинском районе Петербурга вечером 27 января, уточнили в МЧС. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, пожар в доме 27 по Новгородскому проспекту локализовали на площади в 75 квадратных метров в половине шестого вечера. На месте работают 35 спасателей, эвакуировали из здания 54 человека. Информация о пострадавших не поступала. Ранг пожара снижен до минимального, первого номера.

Ранее сообщалось, что горит дом 26 по Новгородскому проспекту, однако, по уточненной информации, спасатели работают возле здания под номером 27. Поисковики выдают этот адрес как общежитие для рабочих «Дормал». Судя по сайту, рассчитано оно на 190 мест. Представитель компании сообщил «Фонтанке», что «Дормал» является лишь посредником между владельцем здания и теми, кто хочет там переночевать. О причинах пожара и причиненном ущербе там ничего не знают. По данным «Спарк», официально по этому адресу не зарегистрировано ни одной компании.



