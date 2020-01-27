Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 62.34р
68.78р
18:58 27.01.2020
Расширенный поиск

Происшествия
27.01.2020 18:39
Печать

Из горящего в Шушарах дома эвакуировали 54 человека. Огонь локализовали

Административно-бытовое здание горело в Пушкинском районе Петербурга вечером 27 января, уточнили в МЧС. Площадь пожара составила 75 квадратных метров. 

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, пожар в доме 27 по Новгородскому проспекту локализовали на площади в 75 квадратных метров в половине шестого вечера. На месте работают 35 спасателей, эвакуировали из здания 54 человека. Информация о пострадавших не поступала. Ранг пожара снижен до минимального, первого номера.

Ранее сообщалось, что горит дом 26 по Новгородскому проспекту, однако, по уточненной информации, спасатели работают возле здания под номером 27. Поисковики выдают этот адрес как общежитие для рабочих «Дормал». Судя по сайту, рассчитано оно на 190 мест. Представитель компании сообщил «Фонтанке», что «Дормал» является лишь посредником между владельцем здания и теми, кто хочет там переночевать. О причинах пожара и причиненном ущербе там ничего не знают. По данным «Спарк», официально по этому адресу не зарегистрировано ни одной компании.

 

 


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      27.01.2020 15:44

      Каждый второй проект комфорт-класса предполагает дворы без машин

      За последние три года количество жилых комплексов, в которых запланированы дворы без машин, выросло в два раза. Сейчас на рынке Петербурга их доля составляет около половины, следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».
      ГК «Ленстройтрест»
      27.01.2020 14:40

      ГК «Ленстройтрест» предоставляет дополнительную скидку на квартиры

      В течение 2020 года клиенты, самостоятельно получившие одобрение на предоставление ипотечного кредита и приобретающие с его помощью квартиру в объектах ГК «Ленстройтрест» через платформу «ДомКлик», могут получить скидку в размере 1% от итоговой стоимости жилья.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      27.01.2020 14:12

      Группа «Эталон» приняла участие в организации памятных мероприятий в канун 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда

      27 января 1944 года – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от его блокады немецко-фашистскими войсками.
      ПСК
      24.01.2020 17:57

      Культурно-досуговый центр Green Park откроется в Славянке летом

      Строительство культурно-досугового центра (КДЦ) Green Park в Славянке выходит на завершающую стадию.
      АО «Альфа-Банк»
      24.01.2020 15:57

      Альфа-Банк обучит за год 20 тысяч сотрудников

      Альфа-Банк открыл новый корпоративный университет — Альфа-Академию. Классы Академии спроектированы и оснащены по современным стандартам и позволяют проводить занятия в разных форматах, в том числе с применением методов нейрографики и плейбэк-театра.
      АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      24.01.2020 14:36

      Компания «Строительный трест» ввела в эксплуатацию школу в ЖК NEWПИТЕР

      Компания «СТ-Новоселье», входящая в Объединение «Строительный трест», получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы в жилом квартале NEWПИТЕР в Ломоносовском районе Ленинградской области.
      Setl Group
      24.01.2020 14:12

      Премьера от «Петербургской Недвижимости»: малоэтажный квартал «Солнечный город. Резиденции»

      Компания вывела на рынок уникальный малоэтажный квартал в европейском стиле, который станет продолжением популярного ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе. Квартиры в новом проекте будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Цены — от 2,45 млн рублей.
      Группа «Эталон»
      24.01.2020 12:10

      Открыты продажи машиномест в подземном паркинге ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      Группа «Эталон» открыла продажи машиномест в двухуровневой подземной автостоянке жилого комплекса Галактика Pro, который возводится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      24.01.2020 11:58

      «Отделстрой» признан Благотворителем 2019 года

      По итогам 2019 года компании «Отделстрой» в лице Генерального директора Марка Окуня присуждено звание Благотворитель года. Так благотворительный фонд «Спасение» отметил вклад «Отделстрой» в здоровье подрастающего поколения.
      фото предоставлено: Компания Л1
      24.01.2020 11:40

      Студенты СПБГУ создадут проекты для ЖК «Лондон Парк» и «Премьер Палас»

      Темами дипломных работ студентов Санкт-Петербургского государственного университета стали проекты дизайна интерьера физкультурно-оздоровительного центра и организации общественного пространства в объекте исторического наследия, расположенных на территории двух жилых комплексов Компании Л1.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      24.01.2020 11:24

      Банк «Санкт-Петербург» в Новосибирске представил новую стратегию присутствия Банка в регионе

      Сегодня, 24 января 2020 года, Банк «Санкт-Петербург» открыл филиал в Новосибирске и представил новую стратегию развития в регионе.
      ГК «КВС»
      24.01.2020 10:53

      Паркинг в Клубном доме Б57 теперь можно приобрести в ипотеку

      Приобрести машиноместо в подземном паркинге Клубного дома Б57 у парка Победы теперь можно в ипотеку. Группа компаний «КВС» получила аккредитацию шести банков по программам кредитования машиномест.