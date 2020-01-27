«Заклинившая электрика» отправила легковушку «косить» бетонные ограждения, девочки спаслись чудом

ДТП в Батайске (Ростовская область) чудом обошлось без пострадавших. Неуправляемый «Вольво» снёс несколько бетонных полусфер и врезался в ВАЗ-2110, за которым находились дети.

Как пишет батайское издание «Вперёд», по словам начальника отделения ГИБДД Батайска Сергея Фёдорова, инцидент произошёл накануне, 26 января: водитель «Вольво» тронулся с парковки, и у машины «заклинило электрику». На записи камер наружного наблюдения видно, как автомобиль стал набирать скорость, прокатился по тротуару, вырывая из асфальта ограничители (один из них отлетел в едущую навстречу машину), и врезался в припаркованный ВАЗ-2110.

За «Ладой» в этот момент находились две девочки, они успели отскочить. Все произошло так быстро, что у одной из них с ноги слетела обувь, отмечает издание. Сразу после ДТП из «Вольво» вышел водитель и схватился за голову.





По предварительным данным, пострадавших нет. Алкоголя в крови виновника ДТП не обнаружено, отмечает издание.



