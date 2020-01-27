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Общество
27.01.2020 19:49
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Во Владикавказе студент-иностранец станцевал с девушкой. Зажгли так, что извиняться пришлось всем

Иностранный студент Северо-Осетинского госуниверситета присоединился к зажигательному танцу девушки на улице. Спустя два дня после праздника партнёры продолжают извиняться, руководство вуза обещает их перевоспитывать.

Фото: кадр из видео/Mari Grigoryan/YouTube

Видеозапись молодёжной тусовки на пороге СОГУ опубликована в паблике «Владикавказ Осетия» в Instagram 26 января. Накануне в университете праздновали День студента, после официальных мероприятий учащиеся продолжили веселье. На видео девушка «отжигает» в кругу молодых людей, к ней присоединяется темнокожий парень, обхватывает ее за талию, повторяет движения. Судя по крикам «Хорош!», зрителям танец пришёлся по вкусу, но попытка расширить аудиторию через Интернет успеха не принесла.

В тот же день в паблике выложили видеообращение студента из Африки. С заметным акцентом он извиняется перед всем осетинским народом за своё нехорошее поведение и обещает никогда не повторять подобного.


«Я недавно приехал в Осетию и не знал, что так вести себя нельзя, – объясняет он, в очках отражается экран телефона с текстом. – Прошу у вас прощения. Извини, извини, всё, извини». Администратор сообщества «милует»: простить можно. Запись самого танца удаляют.

Немногим позже публичные извинения принесла девушка. В тёмной комнате и практически шёпотом она заверила, что такого больше не повторится, но неравнодушным лучше останавливать «недопустимое» сразу.

27 января каяться за «грязные танцы» ей пришлось снова, но уже громче и при свете дня. «Я прошу прощения у всего осетинского народа за то, что произошло. Это было некрасиво, некультурно», – повторяет она. Голос за кадром допытывается: «Раскаиваешься?»

Просить прощения ученица швейного лицея вынуждена была и перед педсоветом в компании матери. Руководство ограничилось выговором, посчитав, что отчислять её за фривольный танец – слишком жестоко, пишет местный сайт «ОсНова».

В понедельник с руководством СОГУ встретилась общественность, недовольная «недостойным поведением». В университете заверяют, что сделают организационные выводы и проведут воспитательную беседу, в том числе с теми, кто снимал и кто комментировал.

 

 

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