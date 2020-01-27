"Газпром" прокачал первый миллиард по "Турецкому потоку"

Объем поставок российского газа по газопроводу «Турецкий поток» с 1 января 2019 года достиг 1 млрд кубометров, сообщил «Газпром» 27 января.

«"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Как поясняет компания, около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% — на турецко-болгарскую границу.



