Петербуржец бегал от алиментов, пока его не заставили отдать «Мерседес»

Житель Петербурга накопил более миллиона рублей долга по алиментам. Но игнорировать приставов долго не получилось: пришлось приехать в отдел и расстаться с премиальным автомобилем.

Как сообщает 27 января пресс-служба УФССП Петербурга, петербуржец задолжал по алиментам в пользу сына и дочери более 1 миллиона рублей. По нотариальному соглашению он был обязан ежемесячно платить по 10 тысяч рублей в пользу каждого ребенка, но долгое время уклонялся от исполнения обязательств.

Взыскательница передала исполнительный документ судебным приставам для принудительного исполнения. На приеме должника предупредили, что за неуплату алиментов ему грозит административная и уголовная ответственность. Также приставы направили в суд постановления об ограничении права на выезд за границу и ограничения в пользовании спецправами.

Помимо этого выяснилось, что петербуржец владеет автомобилем Mercedes-Benz E-класса. Его обязали предоставить машину в счет погашения долга, однако мужчина по требованию не явился и на предложение взыскательницы передать «Мерседес» добровольно тоже ответил отказом. Не явился он и для составления протокола об административном правонарушении за неуплату алиментов – дважды.

Тогда мужчину доставили в районный отдел судебных приставов принудительно. На приеме, «осознав свои неправомерные действия», он передал взыскательнице все документы на машину и ключи от нее в счет погашения задолженности. Также в отношении должника составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 («Неуплата средств на содержание детей»).



