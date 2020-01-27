Защитников тротуара от Porsche оштрафовали на девять тысяч. Суд признал их поступок неуважением к обществу

Московский районный суд Петербурга привлёк к административной ответственности стихийную команду «стопхамовцев» в исполнении сотрудников порта. В нерабочее время они встали на защиту тротуара и поплатились.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 27 января, мелкими и непокорными хулиганами суд признал девять человек в возрасте от 23 до 48 лет. Неуважение к обществу они выражали поздним вечером 23-го числа на Заставской, где ввязались в уличную драку, стращали противника громкими криками и соревновались богатством обсценной лексики. Капитан полиции, призывавший успокоиться, остался не услышан, драчунов растащили силой.

«Фигуранты вину признали, раскаялись, очень сожалели в суде о содеянном. Некоторые пояснили, что принимали участие в корпоративном вечере, где употребили спиртное. В конце вечера на улице рядом с заведением, где они отдыхали, произошла массовая драка, и в ней они тоже решили поучаствовать», – уточнили в пресс-службе. Суд ограничился минимальным наказанием, предусмотренным частью 2 статьи 20.1 КоАП, – штрафом в тысячу рублей для каждого.

Драка на Заставской началась после того, как на глазах у подвыпивших сотрудников порта на тротуар заехал Porsche. Подмога к водителю подоспела быстро, нюансы ПДД выясняли стенка на стенку. По информации «Фонтанки», за рулём автомобили сидел 24-летний любитель красивых номеров из Дагестана. От побоища он отходил в отделе полиции на Васильевском острове, в суд материалы на него не поступали. Кроме административных протоколов, возбуждено уголовное дело о хулиганстве – по некоторым данным, от активных работяг досталось Porsche.



