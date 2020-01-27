Запрещенный в РФ «Талибан» взял на себя ответственность за сбитый в Афганистане американский самолет

СМИ сообщили о том, что «Талибан» признался в атаке на лайнер в контролируемой ими провинции Газни.

«Спустя почти пять часов «Талибан» взял на себя ответственность за самолет, потерпевший крушение в Газни», – об этом 27 января сообщает афганское информационное агентство Pajhwok.

По данным издания, в результате ЧП погибли «несколько американских офицеров и солдат».

До этого момента не сообщалось, кому принадлежит упавший самолет. Первоначально считалось, что это был лайнер Ariana Afghan Airlines, однако кадры с места трагедии свидетельствуют о том, что это было воздушное судно ВВС США.





Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

Движение «Талибан» входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.