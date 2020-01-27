Эстафету эвакуаций принял детский сад в Красногвардейском районе. Но на улицу выводили не из-за пожара

Воспитанники петербургского детского сада № 14 в Красногврдейском районе Петербурга вышли на внеплановую прогулку днём в понедельник из-за сообщений анонимных минёров. О том, что детей всех групп вывели на улицу, около 16.00 «Фонтанке» сообщили читатели.

Как подтвердили корреспонденту в учреждении в доме 7 на Краснодонской улице, эвакуироваться, действительно, пришлось из-за сообщения о чрезвычайной ситуации. После проверки все сотрудники и дошкольники вернулись в здание и занялись обычными делами.

Утром 27 января из детского сада № 43 Колпинского района также срочно выводили людей. Причиной стал пожар из-за вспыхнувшей проводки. Всех на время отвели в ближайшую школу. Пожарные ликвидировали открытый огонь, но вернуться в помещения до контрольного вскрытия кровли никому не позволили.



