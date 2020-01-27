Поляк вырвал из земли дорожный знак и пытался проткнуть им российскую фуру

Странный инцидент произошёл в польском городе Стшельце-Краеньске, что неподалёку от немецкой границы. Он попал на видео.

По данным издания Gorzowianin, ночью 26 января на кольцевой развязке мужчина остановил тягач DAF и напал на него. Вырвав дорожный знак, пешеход бросился на машину и стал наносить удары металлической опорой знака. С криками: «Это мой город, я правлю здесь», он пробил кабину в нескольких местах.

Видео: YouTube/Beata Genowefa

В кабине, пишет издание, находились двое российских граждан. Они, к счастью, не пострадали. Нападавшего задержали полицейские и доставили в психиатрическую больницу. После задержания выяснилось, что незадолго до инцидента мужчина угнал легковой автомобиль.



