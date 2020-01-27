В ЗакСе усомнились, подходит ли вице-губернатор Митянина для должности детского омбудсмена. Она не доказала, что знает «проблемы детства»

Юридическое управление петербургского Заксобрания не сумело установить, соответствует ли требованиям, которые закон предъявляет к претендентам на пост детского омбудсмена, кандидатура вице-губернатора Петербурга по социальным вопросам Анны Митяниной. Об этом говорится в заключении, которое управление подготовило в преддверии выборов регионального уполномоченного по правам ребенка (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Кандидатуру Анны Митяниной на этот пост выдвинул в конце прошлого года губернатор Александр Беглов. Решение о том, кто именно будет защищать интересы детей, предстоит принять депутатам Заксобрания во время рейтингового голосования. Но прежде документы, поступившие на каждого из кандидатов, проверяет юридическое управление: оно устанавливает, подходят ли претенденты под установленные законом требования.

Между тем Анна Митянина не представила в петербургский парламент подтверждений того, что обладает «знаниями в области проблем детства и опытом защиты прав ребенка», говорится в заключении юридического управления. Кроме того, на своем заявлении о согласии баллотироваться в омбудсмены вице-губернатор не поставила дату, а на биографической справке — подпись, заметили парламентские юристы. Также Анна Митянина не принесла в Заксобрание сведения о доходах, говорится в заключении (закон гласит, что эти данные нужно представить «при избрании» на должность). Из-за этого, заключили юристы, сделать «однозначный вывод» о пригодности вице-губернатора к работе омбудсмена «не представляется возможным».

Обсудить это заключение парламентской комиссии по правопорядку предстоит 28 января. Сам день депутатского голосования по кандидатурам на пост уполномоченного по правам ребенка пока не определен. Как ранее писала «Фонтанка», неделю назад у Анны Митяниной появилась конкурентка — сотрудница аппарата Заксобрания Юлия Шик, которая пользуется поддержкой спикера городского парламента Вячеслава Макарова. К ее кандидатуре у юридического управления претензий не возникло, сказал «Фонтанке» собеседник в ЗакСе.

Заключение о кандидатуре Анны Митяниной подписала начальник юридического управления ЗакСа Светлана Коновалова. Именно под руководством последней будущая вице-губернатор в 90-х годах начинала карьеру: до 1998 года Анна Митянина работала ведущим юридическим консультантом петербургского парламента, после чего перешла на работу в Смольный. Выборы детского омбудсмена — не первый раз, когда прохождение через депутатское голосование дается Анне Митяниной с трудом. В 2017 году Заксобрание согласовало ее кандидатуру на должность вице-губернатора с перевесом всего в один голос: «за» проголосовали 26 депутатов из 50, хотя у «Единой России» в городском парламенте 36 мандатов.



