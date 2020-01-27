В Шушарах горит дом. Пожар тушат по повышенному номеру сложности

Первый этаж административно-бытового здания на Новгородском проспекте в Пушкинском районе Петербурга загорелся вечером 27 января. Его тушат по номеру 1-Бис.

По информации от МЧС, пожарные работают в доме 26 по Новгородскому проспекту. Горит первый этаж здания размерами 15 на 70 метров, огонь занял всю площадь. В 17.03 пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-Бис.

По словам очевидцев, горит общежитие, однако, по информации из открытых источников, ближайшее жилое здание находится в трехстах метрах от места пожара.



