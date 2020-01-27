Россия продолжит переговоры с ФРГ по поводу индивидуальных выплат блокадникам

Российские дипломаты приветствовали выделение немецкими властями средств на модернизацию госпиталя для ветеранов, однако отметили, что это «не закрывает вопроса о предоставлении германской стороной индивидуальных выплат».

«Подтверждаем принципиальную позицию, согласно которой добровольный гуманитарный жест правительства ФРГ не закрывает вопроса о предоставлении германской стороной индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности. Переговоры по данному вопросу будут продолжены», – говорится 27 января в заявлении на официальной странице в Facebook внешнеполитического ведомства РФ.

Дипломаты напомнили, что выделению 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге, предшествовали переговоры министров иностранных дел России и Германии. Российская сторона назвала этот шаг «зримое свидетельство признания правительством ФРГ моральной ответственности за совершённые нацистами преступления».

Кроме того, в день 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда было подписано рамочное «Совместное заявление о намерениях», в котором закреплены «основные административно-правовые принципы осуществления на практике этой инициативы германской стороны».



