«Дорога 101». Фильм телекомпании «Мир» к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В день 76-ой годовщины полного освобождения от блокады журналисты рассказали, как строилась и работала «дорога жизни» на Ладожском озере.

Кадр из фильма «Дорога 101», производство МТРК «Мир».

В 50 минут авторы фильма попытались вместить историю главной дороги того страшного времени – «Дороги 101», это официальное название транспортной магистрали через Ладожское озеро, которая стала единственным путем в осажденный город для грузов и эвакуации людей. «Дорога жизни» была уникальным инженерным проектом, включавшим в себя ледовую автомобильную трассу, свайную железную дорогу и прокладку трубопровода по дну озера.

Пленку, которая стала основой фильма, журналисты нашли в одном из медицинских вузов Петербурга. Фильм называется «Алиментарные дистрофии», он предназначался для врачей. «Режиссер Мария Смелкова не могла смотреть на некоторые кадры, она отворачивалась от экрана. Приходилось в буквальном смысле отбирать кадры, которые можно показать», – рассказал режиссер монтажа Андрей Зарва.

В кино впервые используются и многие исторические фотографии, которые были найдены в архивах и оцифрованы с пленки и даже со стеклянных пластин.

Голосом фильма стала певица и поэт Светлана Сурганова, ее мама провела в Ленинграде все 900 дней блокады. «Кто-то молчал об этих днях. А она рассказывала. И самыми страшными и запоминающимися для меня были две истории. Одна о том, как они ели лошадиную шкуру. Другая о том, как ленинградцы на детских саночках везли трупы своих родных…», – говорит Светлана Сурганова в начале фильма и продолжает рассказ о том, какими усилиями создавался фактически единственный канал связи осаждённого города с остальной советской Россией.

Кадры хроники, даты развития событий, карты и документы, которые комментирует и перечисляет певица, создатели фильма дополнили живыми воспоминаниями горожан. Учёный географ и гидролог Михаил Науменко рассказывает, как его дедушка и бабушка жили в блокадном городе, и спастись бабушке удалось только благодаря удачной эвакуации. Учитель Елена Глинская вспоминает, как её шестилетняя мама забыла свою фамилию при эвакуации на барже. «И только через год после войны бабушка смогла её найти по родинке на плече», – говорит петербурженка.

Обращаются авторы фильма и к дневникам тех дней.

«Дежурю. 0:20. Нефёдов только с трассы приехал, разговорились о значении дороги. О том, как на неё посмотрят в будущем, как систематизировать, копить, обобщить материал. Думаю, что сделаю полезное дело, если займусь историографией этой артерии питающей исстрадавшийся Ленинград. Времени на это у меня хватит. Трасса – как наука о перевозках. Их организация и осуществление в условиях блокады и голодающего Ленинграда», – цитируют авторы ленты дневники Симона Гельберга, 29-летнего ленинградца, который всю блокаду отвечал за перевозку грузов и войск.

«Самым страшным врагом были не фашистские налёты, а осенние штормы. Они переламывали баржи пополам», – продолжает Сурганова рассказ о старте перевозки грузов с ценными материалами и продовольствием с большой земли в Осиновецкую бухту осенью 1941 года.

Так 17 сентября погибла баржа 752 с курсантами и выпускниками Военно-морской академии, сотрудниками других учреждений ВМФ. В кадре современные курсанты на берегу Ладоги читают имена погибших. Родственники жертв крушения баржи слушают имена, стоя на песке.

Депутат городского парламента, актриса Анастасия Мельникова вспоминает об отце.

«Мой папа Мельников Рюрик в июне 1941 года поступил в медицинскую академию. В сентябре весь курс привозят на берег Ладожского озера. Также курсантов артиллеристов. Папин курс грузят на баржу. В этот момент приказ: сгружаете врачей обратно, грузите артиллеристов. Налёт немцев. Первая бомба. У папы на глазах вся эта баржа идёт ко дну. Всю оставшуюся жизнь он жил тем, что обязан спасать жизни людей…», – говорит член фракции «Единая Россия».

В ноябре Ладога замерзает. Баржи ходить не могут. «Но ещё в ходе осенней навигации государственным комитетом обороны принято решение готовить ледовую дорогу», – рассказывает Сурганова на фоне кадров хроники, где руководитель Ленинграда Андрей Жданов стоит у стола с картами. Первые обозы с продовольствием пришли в блокированный Ленинград по «Дороге Жизни» 21 ноября 1941 года, как только встал лед.

«Моя мама Екатерина Мелентьева пережила блокаду в Ленинграде. Она не была эвакуирована. Всю блокаду провела в Ленинграде», – смотрит в камеру народный артист Михаил Боярский.

Параллельно с попытками наладить связь с внешним миром, в городе регулярно уменьшались нормы отпуска хлеба. «20 ноября нормы снизили в пятый раз, – говорится в фильме. – Теперь рабочим по карточкам выдавалось 250 грамм, а остальному населению 125 граммов хлеба с день. В городе свирепствовал голод».

Фильм, в том числе рассказывает, как учёные блокадного города искали материалы и вещества, которые можно использовать в пищу. Медики констатируют анатомические изменения голодающих горожан. Из ленты можно также узнать, что по льду Ладоги было проложено сразу три дороги. Что законы физики подлёдной волны мешали проходу техники не меньше, чем заморозки. Техника проваливалась и тонула.

Множество цифр о том, что было сделано для жизни города, сколько людей и техники погибло, и в конце столь долгожданный финал из всё тех же записей Симона Гельберга.

«18 января 1943 года. Хочется петь и танцевать. На улицах Ленинграда люди. Наверное, целуются. Блокада многострадального, гордого и самоотверженного, непреклонного и героического Ленинграда прорвана. Комментарии излишни. Это награда за все труды».

7 февраля 1943 года в Ленинград прибыл первый поезд с большой земли. За весь период действия Ладожской коммуникации, с начала блокады и до 30 марта 1943-го, когда растаяла вторая ледовая дорога, в Ленинград было доставлено 1,5 млн тонн грузов. Из города эвакуировали более миллиона человек.

«Фонтанка.ру»