В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло во второй половине дня 27 января в иранской провинции Фарс, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 13.28 по времени UTC (16.28 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 46,7 километра от столицы провинции города Шираз. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, в минувшую пятницу в восточной части Турции произошло сильное землетрясение. Количество жертв превысило 40 человек.



