Попытка перебежать дорогу по «зебре» в Колпино закончилась для девушки тяжелыми травмами

В Колпинском районе Петербурга днем 27 января сбили молодую девушку. Спешка привела к серьезным последствиям.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 14:57 на регулируемом пешеходном переходе у дома 72 по проспекту Ленина в Колпино. 32-летний мужчина на автомобиле Hyundai Tucson сбил девушку в возрасте 17 или 18 лет (2002 года рождения).

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что девушка сначала вместе с другими пешеходами ждала «зеленый» на светофоре, но в какой-то момент решила перебежать дорогу и угодила прямо под Hyundai. Удар был такой силы, что ее подбросило и откинуло на встречную полосу.





В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.