Пассажирам, едущим в Петербург, пришлось менять автобус из-за ДТП с несознательным водителем

Рейсовый пассажирский автобус попал в аварию днём 27 января на подъезде к Петербургу – во Всеволожском районе Ленинградской области.

Около 16 часов на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе), у поворота на посёлок имени Морозова, по предварительным данным «Фонтанки», столкнулись Renault Kaptur и автобус Volgabus. Водитель «Рено» с места ДТП скрылся. Автобус двигался по маршруту №565 Кировск – Санкт-Петербург, обслуживаемому ООО «Питеравто».

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, но пассажирам автобуса пришлось подождать. Их в пункт назначения доставил следующий автобус.







