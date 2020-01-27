Биржи дрожат от китайского коронавируса. Страдают нефть и рубль

Мировые биржи чутко реагируют на шагающий по Азии коронавирус. Нефть и рубль быстро дешевеют.

Индекс Московской биржи потерял в первой половине дня около 2%. Курс доллара на биржевых торгах поднялся до 62,6 рубля, а курс евро преодолел уровень 69 рублей. Нефть торгуется у отметки 58,96 доллара за баррель (-2,90%).

«На фоне увеличения количества заболевших нарастают опасения по поводу негативного влияния данной проблемы на глобальную экономику, – рассказал «Фонтанке» Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». – Самые ощутимые потери понес рынок нефти, так как его участники опасаются, что возможное замедление мирового экономического роста ослабит глобальный спрос на нефть. В результате ее стоимость упала до минимальных с октября прошлого года уровней».

Российская валюта слабо отыгрывает быстрое снижение нефтяных цен. И рублевая стоимость барреля Brent обновила 12-месячный минимум.

По последним данным, 2019-nCoV убил в Китае уже 81 человека, а также было выявлено более 2744 случаев заражения.



