Из воды у Гренадерского моста достали пенсионера. Говорит, что упал по глупости

Спасатели вытащили из Большой Невки замерзшего мужчину днем 27 января. Петербуржец в сознании, его отогревают врачи.

Фото: читатель "Фонтанки" Александр

Спасательную операцию застал читатель «Фонтанки». По его словам, пожилого мужчину доставали из воды у Гренадерского моста со стороны Ботанического сада в 16:20. На его глазах катер со спасённым купальщиком причалил к набережной.

Как уточнили в поисково-спасательной службе, их сотрудники оказали тонущему первую помощь и передали его медикам. Где именно и при каких обстоятельствах он оказался в воде, пока неизвестно. По словам самого мужчины, упал он по глупости.



