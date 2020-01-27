СМИ показали разбившийся в Афганистане самолет. Он может принадлежать США

Афганский телеканал показал кадры с места падения лайнера в провинции Газни. Ранее не было информации, кому принадлежал рухнувший самолет.

«Видео показывает обломки разбившегося в Газни самолета. Маркировка имеет сходство с той, что используют ВВС США», – сообщает 27 января TOLOnews.





Ранее СМИ рассказали, что на контролируемой запрещенным в РФ «Талибаном» территории потерпел крушение пассажирский самолет Ariana Afghan Airlines с 100 пассажирами на борту. Чуть позже авиаперевозчик опроверг эту информацию.

ВВС США в Афганистане пока никак не прокомментировали ЧП с самолетом.