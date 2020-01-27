Первого заболевшего смертельным коронавирусом выявили в Камбодже

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован в Камбодже, сообщает 27 января новостной портал Fresh News со ссылкой на заявление министра здравоохранения королевства Мам Бун Хен.

По его словам, заболевание пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, диагностировано у прибывшего в Камбоджу гражданина Китая в портовом городе Сиануквиль.

Со слов камбоджийского чиновника, заболевший изолирован, ему оказывается помощь, о происшествии поставлено в известность посольство Китая в стране.

Сегодня же Украина проинформировала о случае заболевания коронавирусом на своей территории, но не связала его с китайским.





Кроме того, распространение смертельного вируса вынуждает российских перевозчиков корректировать полётную программу в Китай. Изменения коснутся в том числе петербуржцев, на этой неделе планировавших отдых на приморском курорте.

Как сообщает Azur Air, из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV отправка туристов на остров Хайнань приостановлена с 27 января. До стабилизации ситуации отменяют рейсы из Петербурга, Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска. Уже отдыхающих на небезопасном курорте обещают вернуть на родину в кратчайшие сроки.

В России на данный момент зафиксировано 100 подозрений на коронавирус, но ни одно из них не подтвердилось. Бывший главный санитарный врач России и действующий член Президиума РАН Геннадий Онищенко дал свои рекомендации, как не заболеть китайским вирусом.

По последним данным, 2019-nCoV убил в Китае уже 81 человека, а также было выявлено более 2744 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».