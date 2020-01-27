«Коровы из фуры мычат в стрессе». Смертельное ДТП на Киевском шоссе попало на видео

Страшную аварию в Лужском районе Ленобласти, унесшую жизни двух человек, заснял видеорегистратор одного из очевидцев. Выезд легковушки на «встречку» отправил в кювет фуру, перевозившую коров.

ДТП произошло около 13:20 на 83-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков» (Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь), недоезжая села Рождествено со стороны Луги. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Fiat Albea при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там грузовиком Scania.

На видео момента столкновения, опубликованном в группе «Дорожный инспектор», видно, что «Фиат» выехал на «встречку» буквально в лоб грузовику. После удара фуру через встречную полосу вынесло в левый кювет. По счастливой случайности она при этом не задела ехавшую за «Фиатом» легковушку.





Водитель Fiat погиб на месте. Водителя фуры из оторванной кабины доставали спасатели. К сожалению, мужчина тоже не выжил. Коровы, которых перевозили в прицепе попавшей в аварию «Скании», живы, уточняет «Дорожный инспектор»: «Мычат в стрессе».