Из-за коронавируса Azur Air поставила на паузу рейсы в Китай. Петербуржцев отрезали от Саньи

Распространение смертельного вируса вынуждает российских перевозчиков корректировать полётную программу в Китай. Изменения коснутся в том числе петербуржцев, на этой неделе планировавших отдых на приморском курорте.

Как сообщает Azur Air, из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV отправка туристов на остров Хайнань приостановлена с 27 января. До стабилизации ситуации отменяют рейсы из Петербурга, Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска. Уже отдыхающих на небезопасном курорте обещают вернуть на родину в кратчайшие сроки.

«Туристам, находящимся на отдыхе на острове Хайнань и прибывшим в Санью на рейсах авиакомпании Azur Air, необходимо обратиться в туристические агентства, где был приобретен тур, или к туроператору напрямую для уточнения информации о дате и времени вылета в Россию», – говорится в сообщении перевозчика.

Из Пулково дважды в неделю чартеры Azur Air летают в Санью, ближайшие рейсы намечены на 29 января и 1 февраля. В авиакомпании «Фонтанке» подтвердили их отмену. Решать вопрос с возвратом билетов или заменой направления пассажирам советуют с туроператором.





О возврате денег за билеты объявили также «Уральские авиалинии». Авиакомпания с понедельника и на неопределённый срок приостановила вылеты в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени.

В управляющей компании петербургского аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» уточнили, что других изменений в расписании рейсов в Китай из Пулково в настоящее время нет. Самолёты в Пекин и Чэнду летают по графику.