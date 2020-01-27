В Хельсинки за год не погибло ни одного пешехода

Впервые за сто лет в столице Финляндии за год на дорогах не погиб ни один пешеход, сообщает 27 января газета Helsingin Sanomat.

Официальная статистика ДТП ведётся с 1960-х годов, нулевая смертность не была зарегистрирована ни разу. По данным из разных источников, в последний раз ни один пешеход не умер под колёсами в 1908 году.

Всего же за минувший год в авариях на дорогах Хельсинки погибли трое: двое из них ехали на мотоцикле, один – на легковом автомобиле. Показатель тоже довольно низкий, учитывая, что в последнее десятилетие в среднем погибало семь человек в год, и большинство из них почти всегда были пешеходами. До начала тысячелетия число смертельных случаев каждый год составляло от двадцати до тридцати.

По мнению транспортного инженера Хельсинки Юсси Юли-Сеппяля, свою роль в рекордной статистике сыграло снижение скорости на улицах в центре города и жилых районах до 30 км/ч.





«Безопасность движения повысилась благодаря улучшению уличной среды, управления движением, усовершенствованию автомобильной техники и оборудования для обеспечения безопасности, а также развитию уровня спасательных операций», – считает Юли-Сеппяля.

Всего в прошлом году в Хельсинки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 400 человек, в том числе 80 пешеходов. По всей Финляндии за год погибли 205.

Ранее сообщалось, что в Петербурге только за первые 15 дней 2020 года ДТП унесли жизни девяти пешеходов, в том числе троих несовершеннолетних.