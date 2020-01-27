В России задержан японец по подозрению в шпионаже

Японский журналист подозревается в сборе информации, которая может содержать секретные сведения.

«25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии», – цитирует 27 января заявление Министерства иностранных дел РФ РИА «Новости».

Российская сторона передала в японскую дипмиссию ноту после задержания подданного страны. В документе говорилось о том, что японец с журналистской визой был «задержан с поличным» и ему дается «72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ». Своим правом покинуть Россию он воспользовался.



