Каждый второй проект комфорт-класса предполагает дворы без машин

Setl Group

За последние три года количество жилых комплексов, в которых запланированы дворы без машин, выросло в два раза. Сейчас на рынке Петербурга их доля составляет около половины, следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

Дворы, закрытые от автомобилей, сегодня стали стандартом качества для проектов классов «комфорт» и выше. Застройщики организуют на придомовых территориях развивающие игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные зоны, места для спокойного отдыха, скверы и прогулочные аллеи. Для автомобилей девелоперы проектируют подземные и наземные паркинги.

Дворы без машин предусмотрены во всех жилых комплексах высокого комфорт-класса от Setl Group. Среди них «ArtLine в Приморском», «Панорама парк Сосновка», «Pulse на набережной», «Статус у парка Победы», «Стрижи в Невском», «Эмеральд на Малой Неве» и другие проекты. Застройщик уделяет особое внимание благоустройству и инфраструктуре для отдыха: так, в ЖК ArtLine предусмотрено общественное пространство с веревочным парком, в ЖК «Эмеральд» — сквер с фонтаном, в ЖК «Панорама парк» — арт-сквер и эко-маршрут.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный продавец всех объектов девелопера Setl Group. Компания сотрудничает в общей сложности с 40 застройщиками и предлагает широкий выбор квартир в Петербурге и Ленинградской области.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Панорама парк Сосновка» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.