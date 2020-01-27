Петербург недосчитается 7000 китайских туристов. Из-за коронавируса им запретили покидать родину

Петербургская индустрия гостеприимства лишится примерно 7000 китайских туристов. Об этом «Фонтанке» 27 января сообщила заместитель главы городского комитета по туризму Нана Гвичия. «Китайское правительство приняло решение о прекращении вылетов», – сказала она.

По словам Гвичия, официального уведомления на этот счет правительство КНР не рассылало, но в электронной системе, в которую заносятся данные об организованных туристах в рамках безвизового режима, сведения о гостях с 27 января по конец февраля аннулированы.

По оценке Смольного, в январе Петербург посетит 4 тысячи туристов из Китая (с учетом тех, кто успел въехать до 27 января). В списках на февраль было заявлено около 7 тысяч человек. «Около 7 тысяч будут потери, если весь февраль будут запрещены перелеты», – отметила Нана Гвичия. При этом те, кто уже приехал в Россию, не будут выезжать досрочно: их программы останутся в силе.

Оценка финансовых потерь участников рынка пока не проводилась. Говорить о наступлении форс-мажорных обстоятельств можно будет после того, как правительство КНР выпустит официальное уведомление о запрете вылетов.





По последним данным, 2019-nCoV убил в Китае уже 81 человека, а также было выявлено более 2744 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса. Китайские власти 24 января запретили турфирмам продавать туры по стране и за границу.

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