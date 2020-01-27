Макрон рассказал о роли Красной армии в освобождении Освенцима

Президент Франции во время выступления в парижском Музее холокоста поделился своим видением событий Второй мировой войны.

«27 января 1945 года солдаты Красной армии освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Там они обнаружили только 7 тысяч выживших», – цитирует 27 января речь Эммануэля Макрона издание France 24.

По его словам, жертвами в лагере на территории Польши стали 75 тысяч французов. Президент республики считает, что о событиях тех лет стоит помнить для того, «чтобы строить будущее». Действия Красной армии он охарактеризовал как «отважные».

Напомним, что на мероприятиях по поводу 75-летия освобождения Аушвиц-Биркенау в Польше Россию будет представлять посол Сергей Андреев, так как президента страны Владимира Путина на церемонию не позвали.



