Агент Кокорина: Он не поехал на второй сбор «Сочи»

Александр Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи», который стартует 27 января в Турции. Об этом в понедельник «Спорту День за днем» сообщил отчим и агент 28-летнего нападающего Кирилл Логинов. По информации издания, в результате Кокорин может оказаться в «Зените-2».

"Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды", – заявил СМИ Логинов.

– То есть он по-прежнему в подвешенном состоянии? Когда станет известно окончательное решение?

– Я сказал, что он не поехал с «Сочи». Этого достаточно, – заявил Логинов.





Напомним, 24 января владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг пообещал закрыть долги московского «Динамо» перед нападающим Александром Кокориным, в случае если тот согласится перейти в его команду.

Во вторник, 21 января, футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина. В то же время петербуржцы эту информацию не стали подтверждать. Вскоре выяснилось, что ни сам игрок, ни тренеры не знали о сделке. Тем не менее такая договоренность действительно существовала, о чем позже рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Кокорин категорически отказался переходить в «Сочи». Его позицию несколько раз в интервью «Фонтанке» подтвердил отчим и агент Кирилл Логинов.

С 29 января по 10 февраля «Зенит» проведет сборы в испанском Бенидорме, где сыграют против «Дюделанжа», «Кайрата» и минского «Динамо».