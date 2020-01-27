Материнский капитал будут выплачивать ближайшие шесть лет. Деньги получат все, кто родился в 2020 году

Президент России Владимир Путин оформил на бумаге ряд поручений, о которых говорил во время послания Федеральному собранию. За первого ребенка будут платить до конца 2026 года, учителям прибавят за классное руководство.

В перечне, который пресс-служба Кремля опубликовала 27 января, сказано, что материнский капитал будут выдавать и ежегодно индексировать до 31 декабря 2026 года. За первенца, который родился или был усыновлен с 1 января 2020 года, как и сообщалось ранее, будут давать 466 тысяч рублей, за каждого следующего ребенка на 150 тысяч больше. Если с началом 2020 года в семье появился второй малыш, то за него дадут 616 тысяч.

В перечне также сказано, что вузам необходимо увеличить «объем контрольных цифр приема», правда только в тех городах, где «есть потребность в специалистах, имеющих высшее образование».

Там же – порядок ввоза в Россию лекарств, содержащих наркотики, до 1 марта должен быть разработан список болезней и состояний, при которых такие медикаменты необходимы.





До 1 июня должна быть разработана и утверждена концепция системы мониторинга состояния окружающей среды.

Премьер-министр России Михаил Мишустин до 1 июня должен подготовить доклад с перечнем сайтов, доступ к которым должен быть бесплатным. С 1 сентября 2020 года учителям, которые берут на себя ответственность классного руководителя, полагается ежемесячная доплата в пять тысяч рублей.

Денег на ремонт и оснащение распоряжением президента пообещали музыкальным школам и школам искусств. Бесплатное питание для начальных классов должно быть полностью обеспечено до 1 сентября 2023 года.

Доложить президенту о том, как идет работа по созданию архива материалов, посвященных Второй мировой войне, необходимо до 20 апреля. К началу лета отчитываться придется по мерам, принятым для введения раздельного сбора мусора.

В 2021 году должно появиться минимум 255 тысяч мест в детских садах, общественному движению «Народный фронт "За Россию"» рекомендовано проследить за строительством, ремонтом и оснащением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме всего вышеперечисленного, 15 января в послании президент сообщил о необходимости переписать некоторые главы Конституции. Предложения на рассмотрение депутатами он вынес через несколько дней, параллельно над новым текстом работает группа из 75 человек, утверждал которую также президент. Путин обещал общенародное голосование по поправкам.