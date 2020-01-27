Пощёчина и пара «ласковых». Петербуржец заплатит 100 тысяч за публичное унижение оперуполномоченного

Петербуржец заплатит 100 тысяч рублей за пощёчину полицейскому и грязную ругань в его адрес. Об этом 27 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По материалам дела, 17 января 2019 года Дмитрий Горбенко дебоширил в ТЦ «Чкаловский» на Большой Разночинной. Дело было в седьмом часу вечера, и мужчина уже был пьян. Находившийся в торговом центре оперуполномоченный угрозыска 71-го отдела УМВД по Петроградскому району пригласил нарушителя на свою работу. Однако Горбенко не захотел на «экскурсию», логичным завершением которой было бы составление административного протокола, и начал публично оскорблять полицейского, демонстрируя весь свой богатый обсценный словарный запас. Оперуполномоченный был в форме, оскорбления слышали посетители ТЦ.

Ругани Горбенко показалось мало. Апогеем сценки стала пощёчина сотруднику правопорядка. Она окончательно подорвала авторитет полицейского и доставила физическую боль.

В итоге Петроградский суд признал мужчину виновным в неопасном применении насилия по отношению к представителю власти, а также в оскорблении. Петербуржец вину полностью признал и получил штраф в размере 130 тысяч рублей. Так как с 17 декабря он находился в изоляторе, суд смягчил наказание до 100 тысяч рублей штрафа. Стоит отметить, что мытарства дебошира по судам не закончатся на этом. Вскоре ему снова придётся ходить на заседания, так как около трёх месяцев он скрывался от следствия. По информации Октябрьского районного суда, весной прошлого года Горбенко осуждался за то, что избил соседа по коммуналке хоккейной клюшкой.



