Смольный усилил уборку улиц в связи с Днём снятия блокады, а погода заставила достать соль

В понедельник, 27 января, улицы Петербурга убирают 697 единиц техники и 1167 сотрудников ручного труда, сообщает городской комитет по благоустройству. Сегодняшний день для комитета особый не из-за погоды, а в связи с памятной датой – годовщиной полного снятия блокады Ленинграда. Поэтому комитет принял решение об «усилении несения службы на отдельных участках», и уже с ночи на дежурства заступили дополнительные бригады специалистов.

Особые бригады весь день следят за чистотой в местах проведения памятных мероприятий и массового скопления людей. Прежде всего это касается Пискарёвского мемориала: на кладбище и подъездах к нему работают 19 машин и 18 дворников. На Дворцовой площади и окрестных улицах – 16 дворников и 19 единиц техники, для мусора установлено 20 пар контейнеров раздельного сбора. У Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы за порядком следят три дворника и две уборочные машины.

В комитете также рассказали о работе в выходные. 26 декабря «Фонтанка» удивилась, зачем снегоуборщик вышел на Каменноостровский проспект, залитый лужами. По словам чиновников, дорожные предприятия города переведены на особый режим работы с вечера субботы.





«За минувший день выпало 2,5 см осадков, и необходимо было при плюсовой температуре как можно быстрее смести образовавшуюся жижу поближе к краю дорог с тем, чтобы вода и грязь беспрепятственно попадала в городскую канализационную систему», – отмечают в комитете.

Всего в минувшие сутки город убирали 867 единиц техники днём и 713 – ночью, а также около 1000 специалистов ручного труда. В связи с понижением температуры в местах образования наледи начали применять песко-соляные смеси и слабые солевые растворы. Прежде всего были обработаны спуски, подъёмы, мосты, тоннели и особо продуваемые участки дороги, где гололедица образуется быстрее всего, особое внимание уделялось и тротуарам.

Опасность гололедицы в Петербурге, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится.



