Сбербанк пришел за недвижимостью «Интерторга». Он подал иски на 8 млрд рублей к компаниям владельца ретейлера

Сбербанк подал семь исков к ООО «Адастра», ООО «Евробизнес», ООО «Инвестиционная строительная компания», ООО «Невская логистика» на общую сумму более 8 млрд рублей, следует из картотеки арбитражного суда.

Совладельцем всех этих компаний является директор ТД «Интерторг» Мушвиг Абдуллаев, который также считается основным бенефициаром ретейлера. «Интерторг» указан третьей стороной в претензиях кредитной организации. Сбербанк на прошлой неделе подал к самому ретейлеру аналогичные семь исков на 8 млрд рублей. По ним уже приняты обеспечительные меры.

Ранее Мушвиг Абдуллаев сообщал, что кредит, который выдал его компании Сбербанк, обеспечен залогом недвижимости. ТД «Интерторг» – один из старейших и крупнейших продуктовых ретейлеров в Петербурге. Компания, созданная в 2003 году, по данным СПАРК, принадлежит зарегистрированной в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Мушвигу Абдуллаеву (1%), который считается основным бенефициаром компании.

В конце декабря 2019 года большинство магазинов Spar и «Семья» были закрыты одним днем. В начале 2020 года компания подала заявление о ликвидации.

В прошлом году поставщики предъявили к компании претензии на 5,8 млрд рублей, с начала 2020 года в арбитраж поступили заявления еще на 1 млрд рублей. Также к компании подан банкротный иск от московской компании «Гарант».



