СМИ: На Украине выявлен первый заболевший коронавирусом

Украинские медики подтвердили, что в столице один человек заражен коронавирусом, однако они не могут точно сказать, какой из 40 штаммов был зафиксирован.

«По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипизированный – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, коронавирус – 1 и риновирус – 1», – сообщает 27 января издание «Страна.ua» со ссылкой на исследование государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины».

Медики не уточнили, какой из 40 известных штаммов был зафиксирован. В Китае распространяется коронавирус 2019-nCoV.

Вчера, 27 января, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая отчиталась президенту Владимиру Зеленскому, что заболевших китайским вирусом в стране нет.





В России на данный момент зафиксировано 100 подозрений на коронавирус, но ни одно из них не подтвердилось. Бывший главный санитарный врач России и действующий член Президиума РАН Геннадий Онищенко дал свои рекомендации, как не заболеть китайским вирусом.

По последним данным, 2019-nCoV убил в Китае уже 81 человека, а также было выявлено более 2744 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».