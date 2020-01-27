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27.01.2020 14:33
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Дом для всех – что включает в себя доступная среда в многоквартирном доме

Когда речь идет о доступной городской среде, в первую очередь представляют пандусы и поручни. Но понятие маломобильных групп населения гораздо обширнее, чем может показаться на первый взгляд, и комфортная атмосфера должна начинаться прежде всего с собственного дома и квартиры.

Дом для всех – что включает в себя доступная среда в многоквартирном доме

ГК «Ленстройтрест»

Со временем городская среда, МОПы и помещения постепенно адаптируются под особые потребности, но при строительстве новых домов застройщики часто ограничиваются установкой самых базовых элементов, что не решает полностью проблемы свободного передвижения и отсутствия барьеров. Однако есть девелоперы, которые стараются максимально адаптировать свои проекты под нужны маломобильных групп населения.

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

Комфорт для каждого

По статистике каждая пятая квартира в новостройке приобретается детьми для проживания своих родителей. А еще развитие ипотеки поощряет заводить детей и приобретать семейные квартиры. Как следствие, в разнообразном составе новоселов есть и семьи с детьми, включая молодых мамочек с колясками, и пожилые люди, и люди с теми или иными ограниченными возможностями здоровья.

И застройщик должен подумать об особенностях каждой их этих групп и обеспечить комфорт им всем. Например, для пожилых людей предпочтительнее будет проживание в малоэтажных домах с хорошей благоустроенной и озелененной внутренней территорией, наличием мест для прогулок и спокойного отдыха, отсутствия большого количества автомобилей.  Для мам с колясками нужны широкие дверные проемы и коридоры, возможность беспрепятственно закатить коляску в парадную и лифт, а также желательно специальное место, где ее можно оставить.

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»:

– Современные жилые комплексы должны гармонично сочетать в себе возможность комфортной жизни для каждой группы новоселов, отвечать всем требованиям разных категорий людей. Поэтому еще на этапе проектирования важно продумать все составляющие элементы безбарьерной среды. Это касается и прилегающей территории тоже. Безбарьерная среда предполагает, прежде всего, входные группы на уровне земли, а там, где это по каким-либо причинам невозможно сделать – установку пандусов. Также в это понятие входят удобные съезды, широкие тротуары, где легко разъехаться двум детским коляскам, большие дверные проемы и возможность изменить планировку квартиры под потребности жителей, передвигающихся на инвалидных колясках.

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

Важные элементы

Сегодня девелоперы все чаще думают о том, как будут жить люди в новых домах после заселения, в том числе маломобильные группы населения. Они исключают их своих проектов препятствия, мешающие такой категории жителей выходить из дома и вести обычный образ жизни.

Так, о своих новоселах с особыми потребностями заранее подумали в ГК «Ленстройтрест» – в кварталах «Янила», «Юттери» и «IQ Гатчина» реализована безбарьерная среда, которую по достоинству оценят мамы с колясками, пожилые и маломобильные люди. Сюда входят сквозные подъезды на уровне земли без пандусов и ступенек, просторные лифты, широкие межквартирные коридоры, на прилегающей территории – удобная сеть пешеходных дорожек и разные зоны отдыха. Во всех парадных пороги находятся на нулевом уровне или оборудованы пандусами. В одном из корпусов «Юттери», где входная группа немного приподнята, рядом установлен специальный подъемник для инвалидной коляски.

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

Кроме того, в проектах застройщика предусмотрены специальные квартиры для маломобильных групп населения на первых этажах домов. Они обладают рядом конструктивных особенностей – увеличены дверные проемы, все помещения спроектированы таким образом, чтобы инвалидной коляске было комфортно разворачиваться, въезжать и заезжать. Квартирография домов ГК «Ленстройтрест» также включает и обычные квартиры на первых этажах с просторными террасами. Они станут хорошим решением, например, для родителей. Терраса позволит выкатить на свежий воздух коляску с младенцем, когда нет возможности надолго отлучиться из квартиры.

Ян Фельдман:

– Создание в новостройке доступной среды – это вопрос сознательности и социальной ответственности застройщика. Наши кварталы мы проектируем с учетом потребностей маломобильных групп населения, включая слабовидящих жителей. Так, в голландском квартале «Янила» в Янино Всеволожского района Ленобласти и финском городке «Юттери» в Колпинским районе Петербурга, все обозначения в лифтах и во входных группах продублированы шрифтом Брайля.

Справка о ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ,  застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

 

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