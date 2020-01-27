На Киевском легковушка отправила фуру в кювет по частям. Один водитель погиб, второго извлекали спасатели

Тяжелая авария с участием легковушки и большегруза произошла днем 27 января в Лужском районе Ленинградской области. Удар был такой силы, что фура улетела с дороги и осталась без кабины.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13 часов на 83-м километре автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков (Киевское шоссе) столкнулись встречные седан Fiat Albea и тягач Scania с полуприцепом. От удара большегруз улетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель «Фиата», мужчина лет 65-70 на вид, от полученных травм погиб на месте. Водителя «Скании» из кабины пришлось извлекать спасателям. Первоначально сообщалось, что на момент спасательных работ он был жив, но, по уточненным данным, мужчина все-таки скончался.





На фотографиях с места аварии видно, что грузовику от удара оторвало кабину, а у легковушки буквально вмяло водительскую сторону в салон. По словам очевидицы Ксении, фура перевозила коров, они «мычали в кузове».

«Ехала в машине ровно за этим «Фиатом», и если бы ехали метров на 5 дальше, «Скания» (не КАМАЗ был) зацепил бы и нас, – пишет она в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», добавляя, что Fiat выехал на встречную полосу. – Все осколки прилетели нам в лобовое».



