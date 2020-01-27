Филантропы Билл и Мелинда Гейтс пожертвовали $10 млн на борьбу со смертельным коронавирусом

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит 10 млн долларов на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV в Китае и Африке. Как сообщается на сайте организации 27 января, учредителями которой являются американский миллиардер и его супруга, 5 млн направят в Китай для ухода за пациентами и на разработку вакцины.

Вторая половина суммы будет выделена органам по контролю и профилактике заболевания в странах-членах Африканского союза. Средства также пойдут на диагностику лиц с подозрением на коронавирус.

По последним данным, которые приводит Reuters, 2019-nCoV убил в Китае уже 81 человека, а также было выявлено более 2744 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности.

ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса. Глава РАН предупредил о возможности глобальной эпидемии коронавируса в начале весны. В РФ заболевание подозревают у ста человек.



