Группа «Эталон» приняла участие в организации памятных мероприятий в канун 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

27 января 1944 года – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от его блокады немецко-фашистскими войсками.

Блокада Ленинграда длилась ровно 872 дня. Ни страшный голод и холод, ни постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли сломить волю защитников и жителей блокадного города. Ленинградцы выстояли и спасли город от вражеских захватчиков. Эта самая трагичная страница в истории Ленинграда навсегда останется в памяти грядущих поколений. Накануне этой знаменательной даты Группа «Эталон» приняла участие в организации памятных мероприятий.

23 января сотрудники Группы «Эталон» посетили отделение Российского Красного Креста, где вместе с Первым заместителем главы администрации Московского района Эпельманом Борисом Витальевичем и Председателем Совета Ветеранов Московского района Кокуриным Владимиром Юрьевичем поздравили блокадников, собравшихся на праздничный концерт. После концерта представители Компании вручили ветеранам цветы и подарки.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

На следующий день в Уткиной Заводи, расположенной в Невском районе Санкт-Петербурга, сотрудники Группы вместе с учащимися школы № 690, строительством которой занималась компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), возложили цветы к мемориалу героическим защитникам Ленинграда вблизи ЖК «Ласточкино гнездо». Мемориал был установлен Группой «Эталон» в 2013 году.

Коллектив Группы «Эталон» выражает глубочайшую признательность ветеранам Великой Отечественной войны, героическим защитникам Родины, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, чей беспримерный подвиг подарил нам счастье мирной жизни. От всей души мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!

Справка о Группе «Эталон»

ЖК «Ласточкино гнездо», застройщик ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://mirndv-lastochkino-gnezdo.ru/documentation