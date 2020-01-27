Детский сад в Колпино потушили, но детей в родное здание пока не вернут

Пожарные ликвидировали открытый огонь, вспыхнувший в детском саду №43 в Колпинском районе Петербурга 27 января. Обгоревшую кровлю готовятся вскрывать.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в половине второго часа дня пожар на Пролетарской улице, 44, потушен силами четырёх расчётов. На втором этаже обгорела проводка и один квадратный метр утеплителя. Пока дым и запах гари выветривают из помещения, а спасатели проводят контрольное вскрытие кровли, воспитанники детсада и их воспитатели остаются в школе №401.

Пожар на Пролетарской начался во время сварочных работ. На втором этаже вспыхнула проводка, начал тлеть рубероид. 177 детей и 32 взрослых покинули здание, пожарных вызвали в 12:45.



