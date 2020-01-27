ФСБ нашла «террористов» в костромской школе. Но уголовного дела нет, досталось родителям

Оперативники ФСБ предотвратили теракт в одной из школ Костромы, сообщает региональное управление МВД 27 января. Несовершеннолетние учащиеся планировали "скулшутинг", считают в спецслужбах. Но пока колония подросткам не грозит.

По сообщению главка полиции, сотрудники управления МВД совместно с управлением ФСБ получили информацию о 15-летнем подростке, который у себя на странице в социальной сети размещал запрещенные материалы. По данным ведомства, подросток собрал группу единомышленников из своих одноклассников. Они всерьез обсуждали расстрел в своей собственной школе и даже планировали купить дробовики для "кровавой мести" своим обидчикам. Кроме того, школьники стреляли в гараже из пневматического пистолета для оттачивания своих боевых навыков.

"В ходе проведения обысков у них изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки с обсуждениями планировавшейся в этом году акции. Семьи подростков взяты сотрудниками на особый контроль. С детьми и взрослыми проведены профилактические беседы. Аналогичная работа проводится и в образовательном учреждении с целью установления причин, способствующих формированию подобных идей у учащихся школы", – добавляют в УМВД по Костромской области.



