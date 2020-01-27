Полиция разыскала отца-кукушку, бросившего сыновей в Шереметьево, но забрать детей хочет мать

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила, что найден мужчина, бросивший двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево.

Как 27 января отмечает РИА Новости, несмотря на то, что местонахождение горе-отца установлено, забрать детей хочет мать. Однако и тут есть сложности, в прошлом она наказывалась за неисполнение родительских обязанностей.

«Сейчас информация дополняется. Уже полностью есть понимание, где находится мама. С ней связались. Ее предварительная информация, что она желает забрать детей. Но мы знаем и другую информацию, что она была привлечена по некоторым административным статьям за неисполнение родительских обязанностей», – сказала Кузнецова на пресс-конференции.

Что касается отца, то в отношении него возбуждено уголовное дело.





«Мы уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законного представителя является серьезным нарушением, и возбуждена соответствующая статья СК РФ», – пояснила уполномоченный.

Кузнецова отметила, что в ближайшее время аппарат получит информацию о деталях воспитания мальчиков. В процессе проверки выяснилось, что органы опеки о климате в этой семье почти ничего не знают. Известно, что отец с детьми проживал в Комсомольске-на-Амуре, мать жила отдельно и с сыновьями не общалась. Сейчас мальчики 6 и 8 лет находятся в отделе по делам несовершеннолетних при транспортной полиции, в планах направить их в медучреждение на обследование. Власти Хабаровского края решают вопрос с перевозкой детей в Хабаровск.

Детей нашли 26 января в Шереметьево. В рюкзаке у одного из них была записка от отца. В ней говорилось, что он не может их обеспечивать и просит за него оказать детям заботу. Как выяснили местные власти и силовики, мужчина остался с двумя детьми на руках после развода. Работал вахтовым методом, и иногда оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям, но всегда забирал обратно.

Утром 27 января губернатор Подмосковья навестил подкидышей, позавтракал с ними и пообещал найти работу их отцу.