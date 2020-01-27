Факелы Ростральных колонн зажгли в честь полного снятия блокады Ленинграда

Факелы Ростральных колонн зажгли 27 января на стрелке Васильевского острова в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Пламя на колоннах горело до полудня. Потом факелы зажгут вновь вечером — с 19 до 22 часов.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от блокады. Этот день является Днём воинской славы России.





Как город отмечает этот праздник, читайте на «Фонтанке»: мероприятия пройдут на Дворцовой площади, Марсовом поле и в других местах. Венки и букеты в память об освобождении Ленинграда от фашистской блокады несут на Пискаревское мемориальное кладбище.

Салют прогремит дважды. Движение транспорта по Дороге жизни и в районе Дворцовой ограничат.