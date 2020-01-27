Факелы Ростральных колонн зажгли в честь полного снятия блокады Ленинграда
Факелы Ростральных колонн зажгли 27 января на стрелке Васильевского острова в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Пламя на колоннах горело до полудня. Потом факелы зажгут вновь вечером — с 19 до 22 часов.
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от блокады. Этот день является Днём воинской славы России.
Как город отмечает этот праздник, читайте на «Фонтанке»: мероприятия пройдут на Дворцовой площади, Марсовом поле и в других местах. Венки и букеты в память об освобождении Ленинграда от фашистской блокады несут на Пискаревское мемориальное кладбище.
Салют прогремит дважды. Движение транспорта по Дороге жизни и в районе Дворцовой ограничат.
Справка:
Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Военные потери при защите и освобождении города составили около полумиллиона человек, свыше 600 тысяч ленинградцев умерли от голода. За массовый героизм и мужество Ленинграду присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой. 27 января — День воинской славы России, официальное название — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.