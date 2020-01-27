Из-за коронавируса Finnair пообещал вернуть деньги за билет желающим отменить поездку в Китай

Финский национальный перевозчик Finnair продолжает обслуживать рейсы в Китай и обратно, но пассажиры могут изменить дату поездки или отменить её в связи с ситуацией, сложившейся в Поднебесной из-за распространения коронавируса. Об этом 27 января «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Finnair.

Поменять или сдать билет в или из континентальной части Китая (включая Гонконг) могут те, кто приобрёл его до 25 января 2020 года. Это касается поездок до 23 февраля включительно.

«Дату полёта можно перенести на любой день до 31 мая 2020 года. Возможность отменить бронирование и подать заявку на возврат средств применима ко всем билетам во всех классах бронирования», – заявили в компании.

Перевозчик уточнил, что уже получили заявки на возврат средств и перенос даты, но оценивать возможное снижение продаж и финансовых показателей пока рано. Данные о том, сколько человек, купивших билеты из Санкт-Петербурга, отказались от поездки в Поднебесную, Finnair не раскрывает. Рейсы в Азию являются ключевыми для авиаперевозчика. Finnair из Хельсинки летает в Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг и Нанкин.





«Здоровье и благополучие наших клиентов и сотрудников является для нас главным приоритетом, и мы придерживаемся указаний органов здравоохранения при решении этого вопроса. Мы обновили нашу политику в отношении наличия масок экипажа», – сообщили в компании. По совету китайских властей, членам экипажа Finnair разрешили надевать маску во время работы на борту, если они сами того желают.

Ранее в пятницу, 24 января, о возможности сдать билеты в Китай с вылетом до 7 февраля сообщил «Аэрофлот». Расписание аэропорта Пулково из-за угрозы распространения коронавируса не изменилось.