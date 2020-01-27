На правах обманутого дольщика. Вице-губернатор по строительству отвечает на вопросы о долгостроях в Ленобласти

Корреспондент «Фонтанки» стал обманутым дольщиком. И наблюдал изнутри крушение надежд трех сотен, а если считать семьями - тысячи покупателей квартир в Новом Девяткино.

Михаил Москвин/из личного архива

В жилом комплексе «Галактика», который строил, да не достроил бывший вице-губернатор Ленобласти, Почетный строитель России Николай Пасяда. Брошенный им дом носит вдохновляющее название «Мир». Но вокруг него — настоящая война. А временами и детектив. И таких войн с элементами детектива вокруг нас немало. Многие жители Петербурга купили квартиры в ближайших к городу новостройках Ленинградской области и влились в армию обманутых дольщиков. Сегодня по их числу соседний регион один из «лидеров» в стране. В чем причины? И как проблему решать? «На правах» обманутого мне удалось поговорить сразу с двумя вице-губернаторами Ленобласти по строительству. Бывшим и нынешним. Николаем Пасядой и Михаилом Москвиным. Первый оставил тысячи обманутых дольщиков в семи несданных домах Нового Девяткина и Всеволожска, второй пытается их спасать.

Михаил Москвин и Николай Пасяда Фото: из личного архива/официальный сайт СПбГАСУ

Широко шагаешь – штаны порвешь!

— Михаил Иванович, руководитель компании «Главстройкомплекс» Николай Пасяда в беседе со мной расписал историю своего краха так. Он хотел больше строить — купил земельные участки, купил Домостроительный комбинат (ДСК—5), составил бизнес—план. И тут – хоп! В Ленобласти меняется власть, приходит новая администрация и рушит всю его схему. Рушит запретами на строительство новых домов, которые он себе запланировал, и запретами на ввод уже построенных. В частности, из 13 домов ЖК «Галактика» в Новодевяткино разрешили построить только один. Но коммуникации – электричество, канализацию, водопровод и так далее – он должен был прокладывать на весь участок. Миллиарда рублей, вырученного от продажи квартир в одном доме, на обустройство этих сетей не хватало. Плюс вы его еще стали напрягать строить школу за 1,5 миллиарда, хотя изначально в проекте был только детсад. По его словам, сделано все это было не просто так, а потому что у него решили «отжать» вкусный земельный участок. Новая власть, якобы, действовала в интересах одного из крупных девелоперов. И уничтожила бизнес Пасяды. Как бы вы все это прокомментировали?

— Знаете, человек такое существо, которое зачастую живет в придуманном им мире. И это касается не только Николая Ивановича, но и всех. Но человеку все-таки желательно понимать, в какой реальности он находится, а не жить в выдуманном мире. Те экономические ошибки, которые случились в «Главстройкомплексе», — это реальность, а причины, которые называет Николай Пасяда – тот самый выдуманный мир. Выдуманный, чтобы оправдать собственные просчеты. Во Всеволожске, в микрорайоне «Южный» разрешения на строительство имеют семь корпусов «Главстройкомплекса» (ЖК «Радужный» — В.Ч.). Пожалуйста, стройте! Кто ж не дает? От продажи квартир в шести из семи этих корпусов были выручены огромные деньги. Но со сдачей домов начались задержки, а Николай Иванович тем временем уже взялся за новый крупный проект – ЖК «Галактика» в Новом Девяткино. Тогда мы сказали жестко: сразу на 13 домов разрешения не дадим, стройте только один. Если бы мы это не сделали, сейчас имели бы дело с обманутыми дольщиками еще 12 домов.

На школу «Главстройкомпекс» не потратил ни копейки, мы сейчас строим ее за государственные деньги. А что касается сетей, то мы сегодня нашли способ подключить один дом без подключения всего участка. И Пасяда мог сам это сделать. Понятно, что лучше получить все и сразу. Но можно было решать проблему пошагово. Широко шагаешь – штаны порвешь. В интересах каких землевладельцев действует правительство Ленобласти, достраивая сейчас дома «Главстройкомплекса»? Мы что, земельный участок «Галактики» отдали какому-то девелоперу? Нет. Мы привели туда строительную компанию «ПИК». Сказать, что мы хотели обанкротить «Главстройкомплекс», чтобы завести сюда «ПИК», тоже нельзя. Это абсурд. Потому что он будет строить не то, что хочет. Ему придется возводить дома в соответствии с проектом планировки, который был согласован «Главстройкомплексу». И в том числе завершать тот самый единственный дом, так и недостроенный этой компанией.

Так что все вышеупомянутые умозаключения застройщика не соответствуют действительности.

— Даниил Федичев, конкурсный управляющий «Главстройкомплекса ЛО», строившего «Галактику», обратился в полицию с просьбой проверить нет ли в действиях Николая Пасяды признаков преднамеренного банкротства. Цена на квартиры была низкая по сравнению с другими домами в этом районе. Фирму обанкротил банк «Уралсиб», руководитель которого Владимир Коган, как сообщают СМИ, был близко знаком с Пасядой. А до этого банк БФА, совладельцеем которого был сын Когана — Ефим, кредитовал Пасяду на удивительно льготных для России условиях.

— (Перед тем как ответить, Михаил Москвин кивнул – то ли соглашаясь, то ли давая понять, что готов отвечать. – В.Ч.) Да, усматриваются определенные признаки финансовой пирамиды. Причина появления всех банкротных объектов – несоответствие доходов и расходов. И ведение своих дел с ошибками. Опять же покупка того же домостроительного комбината чем была продиктована? Были ли проекты под него, стоило ли отвлекать деньги на этот ДСК? Не тратились ли на это деньги дольщиков, что по закону делать нельзя? Ну тут компетентные органы разбираются.

Секретное совещание у Путина

— Николай Пасяда, рассказал также, что состоялось секретное совещание у главы государства, на котором было решено «зачистить» количество застройщиков в стране. Знаете что-нибудь об этом?

— Конечно, нет. Я в этом совещании участия не принимал. Да и не думаю, что глава государства, проводя совещание, мог использовать термин «зачистить». Рынок есть рынок. Глава государства заинтересован, чтобы на нем работали компании, зарабатывали деньги, платили налоги. И мы в Ленинградской области также в этом заинтересованы. Зачем зачищать?

— В интерпретации Пасяды, при новой системе в строительстве с введением эскроу-счетов (на момент разговора с ним она еще не была внедрена, но в прошлом году стала реальностью), главную выгоду получают банки, а застройщикам теперь достаются минимальные прибыли.

— Ну естественно. Поскольку с прошлого года именно банк принимает решение о финансировании проекта строительства, то теперь «банк» — ключевое слово. Но это является не зачисткой, а ответом на ситуацию, когда при действующем 214-м федеральном законе дома просто не достраивались. Вроде бы по этому закону обманутому дольщику полагалась страховая выплата. Но на практике оказывалось, что и объект не достроен, и страховая компания обанкротилась — человек не получил ни страховки, ни квартиры. В такой ситуации естественная реакция государственной машины — пересмотреть условия строительства жилья, чтобы в первую очередь был защищен дольщик. Риски перенесли с человека на банк, но, соответственно, и принятие решения о строительстве перешло к банку. Это, конечно, сказалось на том, что часть проектов оказалась заморожена.

— Ну и еще сказалось на цене. Пасяда как раз прогнозировал 30-процентный рост стоимости жилья.

— Знаете, тот, кто правильно вел свой бизнес, тот работает до сих пор. Застройщики плавно переходят на новые условия. В прошлом году 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья в Ленобласти введено в эксплуатацию. Это говорит о том, что никакой зачистки не произошло. Время диктует новые условия. Не все застройщики смогли их принять. Конечно, на халяву-то хорошо. Взял деньги дольщиков — процентов с них не платишь. Взял просто под обещание, что когда-то построишь квартиру. Красота! Не все справились с этим искушением. Некоторые думали, что если у них сегодня продается, к примеру, 30 квартир в месяц, то так будет всегда. Рассуждали так: «Есть доходная часть и через два года после постройки дома я получу прибыль. Но зачем ждать два года, когда можно сейчас часть этих денег потратить на свои личные нужды, а потом через два года возмещу – деньги-то все равно приходить будут». А через месяц стало продаваться не 30, а 15 квартир. Соответственно, прибыль, которую рассчитывал застройщик получить через два года, уже потрачена. Образуется кассовый разрыв. Вот она причина. А не какие-то секретные совещания у главы государства. Они — только внутри головы самого застройщика, который неправильно ведет свои дела.

— Число застройщиков как таковых, работающих в Ленобласти сильно уменьшилось в последнее годы?

— Их становится меньше. В силу того, что некоторые свои объекты довели до конца, а новые не начинают. Потому что маленький застройщик, даже при наличии земельного участка не может получить сегодня проектное финансирование в банке. Ему не дают денег. Особенно, если эти участки удалены от кольцевой автодороги на 25-30 километров. Такие застройщики с рынка ушли. Некоторые крупные застройщики тоже свои проекты в Ленобласти приостановили, переориентировавшись на Петербург.

— Почему?

— Цена. Там выгоднее строить. При равной себестоимости в Петербурге сегодня меньше чем за 100 тысяч рублей за квадратный метр квартиру не купить. А в Ленинградской области это до недавнего времени было 65—70 тысяч за квадратный метр. Сейчас уже 85 тысяч. Но мне кажется, перераспределение опять произойдет. И снова по причине цены. Разница в 15 тысяч рублей для квартиры в 30 квадратных метров уже ощутимая. Поэтому, думаю, замороженные в Ленобласти участки под строительство будут реанимированы.

Лидеры в плохом и хорошем

— Ленобласть фигурирует среди регионов-лидеров по числу обманутых дольщиков. Как такое получилось?

— Ну здесь ничего удивительного нет. Мы в числе лидеров и по вводу жилья. С 2015 по 2019 год в Ленобласти введено в эксплуатацию больше 12 миллионов квадратных метров. По этому показателю входим в первую пятерку в стране. Но также входим и в пятерку с обратной статистикой (8 процентов строящегося жилья оказывается проблемным). Одно исходит из другого. Но статистика достройки проблемных объектов у нас одна из самых лучших. Здесь я скромничать не буду. В 2019 году введено 22 таких дома.

Хочу напомнить, что до 2013 года по нашему областному законодательству решением проблем обманутых дольщиков вообще занимались администрации районов. И только с назначением новой администрации области мы разработали закон, сами взяв на себя полномочия решать эту проблему. У нас был долгий и тернистый путь. Мы разрабатывали и отправляли много законотворческих инициатив. Именно наш губернатор в свое время предложил схему с размещением денег дольщиков на спецсчете в банке. Чтобы эти деньги привлекались в стройку частями. После того, как там выполнен какой-то определенный этап, приходит Госстройнадзор. Когда он удостоверится, что работа сделана, выделяется еще один транш. В конечном итоге это предложение легло в основу изменения законодательства.

Ленинградская область стала первым регионом, который подписал соглашение с ДОМ.РФ (официальное название Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства. – В.Ч.). Мы первые направили деньги Федеральному фонду на софинансирование решения проблемы долгостроев. Мы первый регион, где принято решение о передаче объекта («Елки вилладж» в Агалатово) в региональный Фонд помощи пострадавшим дольщикам. В Ленобласти уже идут выплаты компенсаций обманутым дольщикам ЖК «Морошкино».

— Если забить в поиск название «ДОМ.РФ», много чего интересного, скандального повылезает. Ваше взаимодействие с фондом как складывается?

— Очень непросто. ДОМ.РФ — большая структура, которая отвечает за всю страну. Для каждого региона там есть куратор. Есть личный кабинет. У нас постоянно идет деловая переписка, встречи. В последний раз я был в Москве 15 января. Мы обсуждали работу конкурсных управляющих, назначенных ДОМом.РФ на наши объекты. В том числе в ЖК «Радужный». Я негативно отзывался об их работе. Потому что они не проживают в Ленобласти и Петербурге и для нас недоступны. А вопросы достройки требуют постоянного взаимодействия. Поэтому иногда процесс затягивается, приходится формировать какие-то подзаконные акты. Но это новое дело, практика пока только нарабатывается.

— Многие говорят, что компенсаций, которые ДОМ.РФ выплачивает обманутым дольщикам, не хватает на то, чтобы вписаться в какое-то новое строительство.

— Вполне возможно. Но я компенсации не комментирую, потому что мы с ними не работаем. Это прерогатива исключительно ДОМа.РФ. Компенсации люди получают все равно больше чем, те деньги, которые они платили, покупая квартиру.

— Это да. Но меньше чем стоит аналогичная квартира сегодня.

— Так сегодня устроено законодательство. Размер компенсации определяется из расчета нынешней рыночной стоимости аналогичной квартиры в той же местности и примерно такой же степени готовности. Но как рассчитать стоимость того же ЖК «Морошкино», когда там ничего не строится? Покупались квартиры по цене меньше 60 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас компенсировали условно исходя из стоимости в 65 тысяч. Понятно, что сегодня на рынке по такой цене уже ничего не купить. Но хоть какой-то возврат. Человек, получив деньги, может как минимум, избавиться от обязательств перед банком за ипотеку. Тут о справедливости сложно говорить. Конечно, достройка квартиры – процесс более сложный и растянутый по времени, но, на мой взгляд, он более выгодный для дольщика. Получил квартиру, а дальше уже можешь ее продать.

Инвесторы боятся дольщиков. Дольщики боятся всего

— К ситуации вокруг ЖК «Галактика». Вроде найден инвестор – компания «ПИК». Но прежде чем зайти на достройку дома, она хочет, чтобы дольщики сформировали Жилищно—строительный кооператив… Часть дольщиков против ЖСК, и соответственно против достройки дома, предпочитая идти в ДОМ.РФ, где их скорее всего ждут денежные компенсации. Это типичная или уникальная ситуация?

— Нетипичная. Дольщики большей части объектов голосуют за передачу домов на Жилищно-строительный кооператив. Теоретически инвестор может зайти на проблемный объект через арбитражный суд по статье Закона о банкротстве без создания ЖСК. Но инвесторы не хотят этого делать. Не хотят быть застройщиками на объектах с тяжелой историей. Общение с обманутыми дольщиками стоит больших нервов. Доведенные до отчаяния люди вспыхивают как порох, перекладывают свои прежние обиды и весь негатив на новую кампанию-инвестора. Возьмем для примера тот же «Главстройкомплекс». Достраивать его дома во Всеволожске пришла компания «Гарант». Завершила уже корпус 6.1, достраивает корпус 6.6. Но по ряду причин где-то темпы снизила, где-то люди считают, что недостаточно рабочих задействовано на стройке. И в результате уже «Гарант» – такой-сякой. Теперь уже он попадает под каток народного гнева и негативной информации в СМИ. Хотя не «Гарант» этих людей обманул. Вот поэтому инвесторы и выбирают ЖСК. Говорят: «Пусть будет кооператив. Мы перед ним свои обязательства выполним, достроим дом, а он уже пусть занимается общением с дольщиками и потом сам передает им квартиры». Вот этого общения инвесторы хотят избежать.

— Я читал, что пишут дольщики нашего дома в своих группах в соцсетях, ходил на собрания. И понимаю, почему часть из них боятся создания ЖСК. Боятся, что власти их загонят туда и обманут — отчитаются в Москву, что проблема дольщиков еще одного дома решена, а потом оставят у разбитого корыта. Ведь в ЖСК дольщики как бы сами за свой дом отвечают. А властям люди не верят, потому что сначала Пасяда уверенно обещал на встречах, что закончит дом, много раз назначал конкретные даты возобновления стройки. А потом дольщики столкнулись с примерно такой же линией поведения со стороны властей. Несколько раз губернатор анонсировал даты подписания соглашения с инвестором – «ПИКом». Однако эти сроки не соблюдались, и люди, уже однажды обманутые Пасядой, переставали верить теперь уже и властям.

— Ну мы же не вопросы веры обсуждаем. А факты. Иногда мы из добрых побуждений хотим что-то сделать быстрее. Успокоить, обнадежить людей. Но не все получается гладко. На сегодня соглашение подписано всеми сторонами. Почему не было подписано раньше? Тому есть много причин, в том числе было много юридических согласований. Приходилось тщательно выверять все нюансы, чтобы не выйти за рамки требований закона. При этом обманутый дольщик перестает быть таковым, только после ввода в эксплуатацию дома или выплаты компенсации, и передача дома на ЖСК не вычеркивает их из списка обманутых дольщиков.

— Дольщиков насторожило еще то, что представителем «ПИКа», выступавшим на встречах с ними, оказался человек по фамилии Коростовцев, бывший гендиректор компании «Флора», с которой в свое время был связан большой скандал — при строительстве кольцевой автодороги.

— Этот вопрос все-таки надо задать «ПИКу». Компания московская. И они привлекли Коростовцева по доверенности. Он вел переговорный процесс. Не вижу в этом никаких негативных моментов, которые повлияли бы на участников долевого строительства. Шлейф за ним есть, но он же не перенес его на наше соглашение. У него нет никаких финансовых полномочий.

Главное — соглашение подписано, и мы уже начинаем разрабатывать с «ПИКом» особо масштабный инвестиционный проект на земельных участках, расположенных рядом с «Галактикой». Если дольщики на достройку их дома «ПИКом» не согласятся, ну что ж... мы предоставим компании другой объект.

— Какой-нибудь менее проблемный?

— Они не бывают менее или более. Они все проблемные. Большинство обманутых дольщиков платят ипотеку, возможно, даже продали свое предыдущее жилье, чтобы внести первый взнос, живут в съемной квартире – это очень больная ситуация. И, конечно, эти люди выплескивают на власть весь свой негатив.

— Часть наших дольщиков уже боится, что после того, как они согласятся на создание ЖСК и достройку дома по соглашению между властями Ленобласти с «ПИКом», инвестор потом все равно возьмет и уйдет.

— Чего это «ПИК» уйдет, когда там рядом есть 15 гектаров земли под 12 других домов, в которых он заинтересован? Никуда не уйдет. Но даже если вдруг такое произойдет, кооперативу никак не закрывается путь в ДОМ.РФ. При отсутствии инвестора мы точно также включаем ЖСК, на которые были переданы недостроенные объекты, в программу ДОМа.РФ. Но только уже не как дольщиков, а как пайщиков.

— А самим застройщикам, есть смысл участвовать в таких противостояниях, стоять за спинами какой-нибудь группировки дольщиков, накручивать остальных?

— Руководители компаний, которые породили обманутых дольщиков, всегда борются за то, чтобы как можно позже была введена процедура банкротства. А оказавшись в ней, всегда стараются удлинить и утяжелить эту процедуру, отодвинуть срок своей, скажем так, юридической кончины. Конкурсное производство – это прекращение полномочий директора компании. Вместо него в эту должность входит конкурсный управляющий. Учредители фирмы тоже теряют все права. У них остается только ответственность. Конкурсный управляющий вправе расторгнуть все сделки, совершенные за три года до принятия заявления о признании должника банкротом — если это сделки сомнительные, если был вывод активов. А такое на подобных объектах случается часто. Поэтому прежние руководители не заинтересованы в скорейшей процедуре. Вставляют палки в колеса. Тут много мотивов может быть. Например, в случае ЖК «Галактика» у Николая Пасяды, как и у банка «Уралсиб» есть желание оставить за собой право аренды на те самые земельные участки площадью 15 гектар. Отсутствует только мотив достройки дома и решения проблемы обманутых дольщиков.

— Много вообще «банкротных» домов-долгостроев в Ленобласти завершено с передачей прав застройщика на ЖСК?

Вместо ответа Михаил Москвин передал мне список, в котором я насчитал пять таких домов в общей сложности на 1297 квартир, уже введенных в эксплуатацию. Еще три на 445 квартир строящихся. А также четыре на 237 квартир, о достройке которых принял решение ДОМ.РФ. Последний в основном достраивает объекты ну очень малоквартирные (см. список в конце интервью).

— А что с многострадальным жилым комплексом «Силы природы»? По словам, Николая Пасяды, там случилась ровно такая же история, как с «Галактикой» — власти отжали землю у компании «О2 девелопмент», а теперь сами достроить не могут.

— Этот жилой комплекс достраивает та же компания, которая начала строительство, у нее просто произошел ребрендинг. Так о каком отжиме можно говорить? У застройщика действительно сложности, но мы оказываем содействие в достройке дома. Первый корпус «Сил природы», надеюсь, будет введен в эксплуатацию максимум в ближайший месяц. Останется еще три. Они разной степени готовности. График у меня есть. До конца 2021 года все они будут достроены. При этом в 3 корпусе покупает квартиры правительство Ленинградской области через свое предприятие АИЖК. То есть мы вкладываемся в стройку и становимся дольщиком в этом объекте. Дальше будем передавать эти квартиры очередникам, нуждающимся, либо АИЖК продаст их на рынке и вернет потраченные деньги.

— Как бы Вы описали взаимодействие правительства области и дольщиков проблемных объектов на нынешний день?

— Я сравниваю это с лечением. Если доктор делает пациенту какую-то болезненную медицинскую процедуру, тот часто ругает не болезнь, не свой организм, а именно доктора, который ему сделал больно. Правительство Ленобласти – это доктор, который пришел лечить. Болезнь тяжелая. Но мы единственный доктор, который может ее вылечить. Где-то самостоятельно, где-то теперь уже вместе с ДОМом.РФ.

Беседовал Владлен Чертинов,

специально для «Фонтанки.ру»

Долгострои с ЖСК в Ленобласти

Введены в эксплуатацию дома с ЖСК, застройщики которых признаны банкротами:

– многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Тосненский район, п. им. Тельмана, д. 23-В. Застройщик – КТ «Социальная инициатива и компания» (ЖСК «Тельмана 23В»). Количество квартир – 124;

– многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, мкр. 5, поз. 1Г. Застройщик – КТ «Социальная инициатива и компания» (ЖСК «ТосноСтрой»). Количество квартир – 399;

– многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, квартал 9, поз. 13. Застройщик – КТ «Социальная инициатива и компания» (ПЖСК «Нева-Строй»). Количество квартир – 264;

– многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, кв. 1-А, корп. 2, поз. 2Б. Застройщик – ООО «ПСФ Китежстрой» (ЖСК «Первый квартал»). Количество квартир – 315;

– многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 17. Застройщик – ЗАО «Управление механизации №276» (ЖСК «Виктория»). Количество квартир – 195.

Достраиваются дома с ЖСК, застройщики которых признаны банкротами:

– многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, м/у домами №7 и №9. Застройщик – ООО «ИСК Жилсоцстрой» (ЖСК «Взлетстрой»). Количество квартир – 135;

– жилой комплекс «Белый сад», расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Малое Верево, ул.Кириллова, д.1А. Застройщик – ООО «НПФ «СВИТ» (ЖСК «Яблоневый цвет»). Количество квартир – 278;

– многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 26/5. Застройщик – ЗАО «Управление механизации №276» (ЖСК «Улица Киргетова дом 26/5»). Количество квартир – 32.

Дома с ЖСК, о достройке которых принято решение Наблюдательным советом ДОМа.РФ:

– многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение, пос. Поляны, корпус 3. Застройщик – ООО «Мегаполис-Развитие» (ЖСК «Поляны 3 корпус»). Количество квартир – 136.

– многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, в черте границы муниципального образования «Город Коммунар», корпус 6. Застройщик – ООО «СНВ Северо-Запад» (ЖСК «Город детства – 6 корпус»). Количество квартир – 32.

– многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, в черте границы муниципального образования «Город Коммунар», корпус 7. Застройщик – ООО «СНВ Северо-Запад» (ЖСК «Город детства – 7 корпус»). Количество квартир – 36.

– многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, в черте границы муниципального образования «Город Коммунар», корпус 10. Застройщик – ООО «СНВ Северо-Запад» (ЖСК «Город детства – 10 корпус»). Количество квартир – 33.